Santos tem Gabigol expulso, mas bate o Vitória e sai do Z4 no Brasileirão; dê suas notas

O Santos quase complicou um jogo tranquilo, mas bateu o Vitória, por 3 a 1, na noite deste sábado (30), e saiu da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Com os três pontos conquistados na Vila Belmiro, o Peixe foi a 21 e subiu para a 15ª posição na tabela. O time até pode ser ultrapassado pelo Vasco neste domingo, mas, neste caso, quem vai para o Z4 é o Grêmio.

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Com a derrota, o Vitória estaciona nos 22 pontos e pode ser ultrapassado por até três times no complemento da rodada, o que aproximaria o time baiano do Z4 do Brasileirão.

Após a Copa do Mundo, o Santos enfrentará o Botafogo, pela última rodada do primeiro turno do Brasileirão. O Peixe vai até o Rio de Janeiro enfrentar o Fogão. Já o Vitória vai encarar o Vasco, em casa, após a pausa para a disputa do Mundial.

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Santos x Vitória: como foi o jogo?

Primeiro tempo:

O jogo começou morno, com as duas equipes ocupando basicamente a intermediária. Tanto Santos como Vitória tinham dificuldade de chegar ao ataque muito pela lentidão dos dois times. Quando acelerou, o Santos marcou. Miguelito recebeu entre as linhas da defesa do Vitória, girou chutou. A bola desviou na zaga e caiu no fundo do gol defendido por Gabriel: 1 a 0 Santos aos 19 minutos do primeiro tempo. O gol fez com que o time do Vitória acordasse em campo, mas não foi o suficiente para

Segundo tempo:

A etapa final teve momentos distintos. Em 15 minutos, o Santos encaminhou a vitória após Barreal e Gabigol ampliarem o placar para 3 a 0. Só que Gabriel Barbosa fez um gesto obsceno e foi expulso após revisão no VAR. O que parecia tranquilo, complicou. Jair Ventura armou o time do Vitória com atacantes e passou a pressionar os donos da casa. Conseguiram descontar com Renê.

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O gol de Miguelito, no primeiro tempo, deu tranquilidade a um time que precisava muito da vitória. O boliviano soube aproveitar o espaço deixado pela defesa do rubro-negro baiano e contou com a sorte da bola ter desviado para abrir o placar.

Deu aula 🏅

Gabriel Bontempo. O jovem meia do Santos ditou o ritmo do jogo, controlando as ações do time rumo ao ataque, seja se associando com outros jogadores do meio de campo e ataque do Peixe, seja aparecendo para finalizar.

Ficou abaixo 📉

Gabigol marcou um gol e poderia ter ido às redes outras vezes na noite deste sábado, não fosse a expulsão infantil que quase prejudicou o Santos.

Gabigol foi expulso após gesto obsceno (Foto: Reprodução)

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✅ FICHA TÉCNICA

Santos 3 x 1 Vitória

18ª rodada - Campeonato Brasileiro

📅 Data e hora: sábado, 30 de maio de 2026, às 20h (de Brasília)

📍 Local: Vila Belmiro, Santos (SP)

🥅 Gols: Miguelito, aos 19' do 1ºT; Barreal, aos 8' e Gabigol, aos 10' do 2ºT (SAN); Renê, aos 27' do 2º T (VIT)

🟨 Cartões amarelos: Willian Arão (SAN); Caíque e Martínez (VIT)

🟥 Cartão vermelho: Gabigol (SAN)



SANTOS (Técnico: Cuca)

Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Escobar; Willian Arão, Oliva, Gabriel Bontempo e Miguelito; Barreal e Gabigol.

VITÓRIA (Técnico: Jair Ventura)

Gabriel; Claudinho, Caíque Gonçalves, Neris e Luan Cândido; Jamerson, Gabriel Baralhas (Martínez) e Zé Vitor; Erick, Matheuzinho e Renê.

🧑‍⚖️ Árbitro: Rafael Klein (RS)

🚩 Assistentes: Maurício Coelho Silva Penna (RS) e Maira Mastella Moreira (RS)

🖥️ VAR: Wagner Reway (SC)

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