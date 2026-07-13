Com Caballero, Santos segue preparação para duelo contra o Botafogo Jogador adiantou data de reapresentação no Peixe após a Copa do Mundo

O Santos contou com uma novidade na reapresentação do elenco nesta segunda-feira (13), no CT Rei Pelé. O atacante Gustavo Caballero voltou a participar das atividades após encerrar seus compromissos com a seleção do Paraguai nesta Copa do Mundo.

O retorno do jogador acontece durante a preparação da equipe para a retomada do Campeonato Brasileiro. Com a proximidade do duelo contra o Botafogo, o técnico Cuca ganha mais uma opção para o setor ofensivo e poderá avaliar o atleta ao longo dos próximos treinamentos.

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Caballero havia deixado o Peixe para defender a seleção paraguaia após um período de empréstimo ao Portsmouth, da Inglaterra, e agora retoma a rotina de trabalhos ao lado dos companheiros. A comissão técnica acompanhará sua evolução física antes de definir quando o atacante estará apto a disputar uma vaga entre os relacionados.

A volta do paraguaio também aumenta a concorrência no ataque santista em um momento importante da temporada. O Santos terá uma sequência de jogos no segundo semestre e busca contar com o maior número possível de atletas à disposição para enfrentar o calendário cheio com três competições.

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Nos próximos dias, o jogador seguirá o planejamento estabelecido pelo departamento de futebol, participando das atividades comandadas por Cuca enquanto busca recuperar ritmo de jogo e espaço dentro da equipe.

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Gustavo Caballero durante treino do Santos no CT Rei Pelé. (Foto: Raul Barerta/ Santos FC)

Programação da semana:

Segunda-feira (13)

Apresentação às 15h e treino às 16h no CT Rei Pelé.

Terça-feira (14)

Apresentação às 9h e treino às 10h no CT Rei Pelé.

Quarta-feira (15)

Apresentação às 7h30 e treino às 8h30 no CT Rei Pelé.

Viagem para o Rio de Janeiro após o treino.

Quinta-feira (16)

Botafogo x Santos FC - 19h30 - Estádio Nilton Santos.

Retorno para Santos após a partida.

Sexta-feira (17)

Apresentação às 15h e treino às 16h no CT Rei Pelé.

Sábado (18)

Apresentação às 9h e treino às 10h no CT Rei Pelé.

Domingo (19)

Apresentação às 9h e treino às 10h no CT Rei Pelé.

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