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Com Caballero, Santos segue preparação para duelo contra o Botafogo

Jogador adiantou data de reapresentação no Peixe após a Copa do Mundo

PorJuliana YamaokaSão Paulo (SP)
13/07/2026 20:48
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Gustavo Caballero tem contrato com o Santos até o fim de 2029. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
Gustavo Caballero tem contrato com o Santos até o fim de 2029. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

O Santos contou com uma novidade na reapresentação do elenco nesta segunda-feira (13), no CT Rei Pelé. O atacante Gustavo Caballero voltou a participar das atividades após encerrar seus compromissos com a seleção do Paraguai nesta Copa do Mundo.

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    • O retorno do jogador acontece durante a preparação da equipe para a retomada do Campeonato Brasileiro. Com a proximidade do duelo contra o Botafogo, o técnico Cuca ganha mais uma opção para o setor ofensivo e poderá avaliar o atleta ao longo dos próximos treinamentos.

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    Caballero havia deixado o Peixe para defender a seleção paraguaia após um período de empréstimo ao Portsmouth, da Inglaterra, e agora retoma a rotina de trabalhos ao lado dos companheiros. A comissão técnica acompanhará sua evolução física antes de definir quando o atacante estará apto a disputar uma vaga entre os relacionados.

    A volta do paraguaio também aumenta a concorrência no ataque santista em um momento importante da temporada. O Santos terá uma sequência de jogos no segundo semestre e busca contar com o maior número possível de atletas à disposição para enfrentar o calendário cheio com três competições.

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    Nos próximos dias, o jogador seguirá o planejamento estabelecido pelo departamento de futebol, participando das atividades comandadas por Cuca enquanto busca recuperar ritmo de jogo e espaço dentro da equipe.

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    Gustavo Caballero durante treino do Santos no CT Rei Pelé. (Foto: Raul Barerta/ Santos FC)
    Gustavo Caballero durante treino do Santos no CT Rei Pelé. (Foto: Raul Barerta/ Santos FC)

    Programação da semana:

    Segunda-feira (13)
    Apresentação às 15h e treino às 16h no CT Rei Pelé.

    Terça-feira (14)
    Apresentação às 9h e treino às 10h no CT Rei Pelé.

    Quarta-feira (15)
    Apresentação às 7h30 e treino às 8h30 no CT Rei Pelé.

    Viagem para o Rio de Janeiro após o treino.

    Quinta-feira (16)
    Botafogo x Santos FC - 19h30 - Estádio Nilton Santos.

    Retorno para Santos após a partida.

    Sexta-feira (17)
    Apresentação às 15h e treino às 16h no CT Rei Pelé.

    Sábado (18)
    Apresentação às 9h e treino às 10h no CT Rei Pelé.

    Domingo (19)
    Apresentação às 9h e treino às 10h no CT Rei Pelé.

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