Escalação: Santos confirma Neymar e Gabigol no time titular contra o Fluminense

O Santos está escalado para a partida de logo mais contra o Fluminense, na Vila Belmiro, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Peixe terá dois desfalques para o duelo: o técnico Cuca e o lateral-esquerdo Escobar cumprem suspensão. Com isso, o auxiliar Cuquinha assume o comando à beira do gramado, enquanto o meia-atacante Barreal será o substituto na lateral, atuando de forma improvisada.

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Neymar será titular novamente. O camisa 10 se manifestou ao longo da semana e prometeu mudar o comportamento em campo após ter discutido com torcedores na última partida.

Assim, o Santos vai a campo com: Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Barreal; Willian Arão, Gustavo Henrique, Gabriel Bontempo e Neymar; Moises e Gabigol.

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Escalação do Fluminense: Fábio; Guga, Jemmes, Freytes e Arana; Bernal, Hércules e Alisson; Savarino, Serna e Castillo.

Santos enfrenta o Fluminense na Vila Belmiro (Foto: Guilherme Lesnok/Lance!)

Como o Santos e Fluminense?

Fluminense e Santos vivem momentos semelhantes, pressionados por suas torcidas. O time carioca vem de um tropeço no meio da semana, com a derrota por 2 a 1 diante do Independiente Rivadavia, da Argentina, no Maracanã. Com o resultado, a equipe caiu para a terceira colocação do grupo e segue fora da zona de classificação.

Após a partida, o time foi vaiado, e um encontro com torcidas organizadas ocorreu no CT Carlos Castilho, na última quinta-feira (16), para uma conversa com a diretoria e com alguns jogadores do elenco.

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Já Santos vem de um empate amargo por 1 a 1 com o Deportivo Recoleta, do Paraguai, em casa, resultado que manteve a equipe na lanterna do Grupo D da Copa Sul-Americana.

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