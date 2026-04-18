Com Neymar e Gabigol, Santos divulga relacionados para enfrentar o Fluminense

O Santos divulgou a lista de relacionados para o jogo contra o Fluminense, no próximo domingo (19). O confronto, válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, será disputado no Maracanã, a partir das 16h (de Brasília).

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+ Com Neymar, Santos busca se afastar da zona do rebaixamento diante do Fluminense

Os atacantes Neymar e Gabigol, titulares no empate por 1 a 1 com o Deportivo Recoleta, pela Sul-Americana, estarão à disposição do técnico Cuca, assim como outros nove jogadores formados nas categorias de base do clube.

Com 13 pontos conquistados em 11 rodadas, o Santos ocupa atualmente a 15ª colocação, duas posições à frente do Cruzeiro, primeiro time dentro da zona de rebaixamento do Brasileirão. No último compromisso da equipe pela competição, vitória por 1 a 0 sobre o Atlético-MG, na Vila Belmiro, com gol de Moisés.

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Confira lista de relacionados

Diógenes - 1 Lucas Veríssimo - 4 João Schmidt - 5 Zé Rafael - 6 Robinho Jr - 7 Gabriel Barbosa - 9 Neymar - 10 Mayke - 12 Luan Peres - 14 William Arão - 15 Thaciano - 16 Igor Vinícius - 18 Lautaro Díaz - 19 Moisés - 21 Barreal - 22 Christian Oliva - 28 Miguelito - 30 Rollheirser - 32 Rafael Gonzaga - 38 Gustavo Henrique - 48 Gabriel Bontempo - 49 Gabriel Brazão - 77 João Pedro - 79 Adonis Frías - 98

Neymar em campo durante partida do Santos (Foto: Rebeca Schumacker/Ofotográfico/Folhapress)

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