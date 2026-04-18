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Com Neymar e Gabigol, Santos divulga relacionados para enfrentar o Fluminense

Peixe ocupa a 15ª colocação no Campeonato Brasileiro, com 13 pontos conquistados em 11 rodadas

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Vitor Palhares
São Paulo (SP)
Dia 18/04/2026
13:06
Neymar - Santos
imagem cameraNeymar, atacante do Santos (Foto: Raul Baretta/Santos FC)
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O Santos divulgou a lista de relacionados para o jogo contra o Fluminense, no próximo domingo (19). O confronto, válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, será disputado no Maracanã, a partir das 16h (de Brasília).

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+ Com Neymar, Santos busca se afastar da zona do rebaixamento diante do Fluminense

Os atacantes Neymar e Gabigol, titulares no empate por 1 a 1 com o Deportivo Recoleta, pela Sul-Americana, estarão à disposição do técnico Cuca, assim como outros nove jogadores formados nas categorias de base do clube.

Com 13 pontos conquistados em 11 rodadas, o Santos ocupa atualmente a 15ª colocação, duas posições à frente do Cruzeiro, primeiro time dentro da zona de rebaixamento do Brasileirão. No último compromisso da equipe pela competição, vitória por 1 a 0 sobre o Atlético-MG, na Vila Belmiro, com gol de Moisés.

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Confira lista de relacionados

  1. Diógenes - 1
  2. Lucas Veríssimo - 4
  3. João Schmidt - 5
  4. Zé Rafael - 6
  5. Robinho Jr - 7
  6. Gabriel Barbosa - 9
  7. Neymar - 10
  8. Mayke - 12
  9. Luan Peres - 14
  10. William Arão - 15
  11. Thaciano - 16
  12. Igor Vinícius - 18
  13. Lautaro Díaz - 19
  14. Moisés - 21
  15. Barreal - 22
  16. Christian Oliva - 28
  17. Miguelito - 30
  18. Rollheirser - 32
  19. Rafael Gonzaga - 38
  20. Gustavo Henrique - 48
  21. Gabriel Bontempo - 49
  22. Gabriel Brazão - 77
  23. João Pedro - 79
  24. Adonis Frías - 98
Clube paulista é o lanterna de seu grupo na competição internacional (Foto: Rebeca Schumacker/Ofotográfico/Folhapress) ORG XMIT: Repórter Fotográfico
Neymar em campo durante partida do Santos (Foto: Rebeca Schumacker/Ofotográfico/Folhapress)

Próximos jogos

  1. 19.04 (domingo) - Santos x Fluminense - 16h - Vila Belmiro - Brasileirão (12ª rodada)
  2. 22.04 (quarta-feira) - Santos x Coritiba - 19h30 - Vila Belmiro - ida da 5ª fase da Copa do Brasil
  3. 25.04 (domingo) - Bahia x Santos - 18h30 - Arena Fonte Nova - Brasileirão (13ª rodada)
  4. 28.04 (terça-feira) - San Lorenzo (Argentina) x Santos - 19h - Nuevo Gasómetro - Sul-Americana (3ª rodada - Grupo D)
  5. 02.05 (sábado) - Palmeiras x Santos - 18h30 - Allianz Parque - Brasileirão (14ª rodada)
  6. 05.05 (terça-feira) - Recoleta (Paraguai) x Santos - 21h30 - Defensores Del Chaco - Sul-Americana (4ª rodada - Grupo D)
  7. 10.05 (domingo) - Santos x Red Bull Bragantino - 18h30 - Vila Belmiro - Brasileirão (15ª rodada)
  8. 13.05 (quarta-feira) - Coritiba x Santos - 19h30 - Couto Pereia - volta da 5ª fase da Copa do Brasil
  9. 17.05 (domingo) - Santos x Coritiba - 11h -Vila Belmiro - Brasileirão (16ª rodada)
  10. 20.05 (quarta-feira) - Santos x San Lorenzo (Argentina) - 19h - Vila Belmiro - Sul-Americana (5ª rodada - Grupo D)
  11. 23.05 (sábado) - Grêmio x Santos - 19h - Arena do Grêmio - Brasileirão (17ª rodada)
  12. 26.05 (terça-feira) - Santos x Deportivo Cuenca (Equador) - 21h30 - Vila Belmiro - Sul-Americana (6ª rodada - Grupo D)
  13. 30 ou 31 de maio (sábado ou domingo) - Santos x Vitória - Vila Belmiro - Brasileirão (18ª rodada)
  14. Pausa para a Copa do Mundo (11 de junho até 19 de julho)

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