Com Neymar e Gabigol, Santos divulga relacionados para enfrentar o Fluminense
Peixe ocupa a 15ª colocação no Campeonato Brasileiro, com 13 pontos conquistados em 11 rodadas
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O Santos divulgou a lista de relacionados para o jogo contra o Fluminense, no próximo domingo (19). O confronto, válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, será disputado no Maracanã, a partir das 16h (de Brasília).
+ Com Neymar, Santos busca se afastar da zona do rebaixamento diante do Fluminense
Os atacantes Neymar e Gabigol, titulares no empate por 1 a 1 com o Deportivo Recoleta, pela Sul-Americana, estarão à disposição do técnico Cuca, assim como outros nove jogadores formados nas categorias de base do clube.
Com 13 pontos conquistados em 11 rodadas, o Santos ocupa atualmente a 15ª colocação, duas posições à frente do Cruzeiro, primeiro time dentro da zona de rebaixamento do Brasileirão. No último compromisso da equipe pela competição, vitória por 1 a 0 sobre o Atlético-MG, na Vila Belmiro, com gol de Moisés.
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Confira lista de relacionados
- Diógenes - 1
- Lucas Veríssimo - 4
- João Schmidt - 5
- Zé Rafael - 6
- Robinho Jr - 7
- Gabriel Barbosa - 9
- Neymar - 10
- Mayke - 12
- Luan Peres - 14
- William Arão - 15
- Thaciano - 16
- Igor Vinícius - 18
- Lautaro Díaz - 19
- Moisés - 21
- Barreal - 22
- Christian Oliva - 28
- Miguelito - 30
- Rollheirser - 32
- Rafael Gonzaga - 38
- Gustavo Henrique - 48
- Gabriel Bontempo - 49
- Gabriel Brazão - 77
- João Pedro - 79
- Adonis Frías - 98
Próximos jogos
- 19.04 (domingo) - Santos x Fluminense - 16h - Vila Belmiro - Brasileirão (12ª rodada)
- 22.04 (quarta-feira) - Santos x Coritiba - 19h30 - Vila Belmiro - ida da 5ª fase da Copa do Brasil
- 25.04 (domingo) - Bahia x Santos - 18h30 - Arena Fonte Nova - Brasileirão (13ª rodada)
- 28.04 (terça-feira) - San Lorenzo (Argentina) x Santos - 19h - Nuevo Gasómetro - Sul-Americana (3ª rodada - Grupo D)
- 02.05 (sábado) - Palmeiras x Santos - 18h30 - Allianz Parque - Brasileirão (14ª rodada)
- 05.05 (terça-feira) - Recoleta (Paraguai) x Santos - 21h30 - Defensores Del Chaco - Sul-Americana (4ª rodada - Grupo D)
- 10.05 (domingo) - Santos x Red Bull Bragantino - 18h30 - Vila Belmiro - Brasileirão (15ª rodada)
- 13.05 (quarta-feira) - Coritiba x Santos - 19h30 - Couto Pereia - volta da 5ª fase da Copa do Brasil
- 17.05 (domingo) - Santos x Coritiba - 11h -Vila Belmiro - Brasileirão (16ª rodada)
- 20.05 (quarta-feira) - Santos x San Lorenzo (Argentina) - 19h - Vila Belmiro - Sul-Americana (5ª rodada - Grupo D)
- 23.05 (sábado) - Grêmio x Santos - 19h - Arena do Grêmio - Brasileirão (17ª rodada)
- 26.05 (terça-feira) - Santos x Deportivo Cuenca (Equador) - 21h30 - Vila Belmiro - Sul-Americana (6ª rodada - Grupo D)
- 30 ou 31 de maio (sábado ou domingo) - Santos x Vitória - Vila Belmiro - Brasileirão (18ª rodada)
- Pausa para a Copa do Mundo (11 de junho até 19 de julho)
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