Neymar se desculpa por discussão com torcedor do Santos e avisa: 'Só jogarei futebol'

O atacante Neymar usou as redes sociais no fim da tarde desta quarta-feira (15) para demonstrar arrependimento por ter discutido com um torcedor na saída do gramado da Vila Belmiro, na noite da de terça-feira (14), após o empate do Santos em 1 a 1 com o Deportivo Recoleta. Após o duelo da Sul-Americana, os ânimos se exaltaram entre o camisa 10 e torcedores na arquibancada.

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O pós-jogo teve direito a cobranças e prostestos. Na saída dos jogadores, Neymar, chamado foi chamado de "mimado" e acabou por tirar satisfação na tentativa de conversar com torcedores que estavam nas cadeiras sociais do estádio santista. A discussão durou alguns minutos e exaltou os ânimos do setor, mas depois Neymar virou as costas e se retirou.

- Ninguém será maior que a instituição Santos FC. O que deixo claro é que, enquanto eu estiver vestindo essa camisa, darei 100%, darei minha vida para fazer o time vencer. Goste você ou não - iniciou o jogador em post no Instagram.

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- Concordo que eu não deveria ter discutido com o torcedor e que eu poderia simplesmente ter ficado quieto. Então, peço desculpas a quem se ofendeu. Prometo a mim mesmo que não farei mais isso. Podem falar o que for. Simplesmente só jogarei futebol - completou Neymar.

➡️Vídeo: Neymar discute com torcedores do Santos após empate pela Sul-Americana

Foto: Reprodução Instagram / Neymar

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No momento da discussão, Neymar estava acompanhado de um segurança e um assessor de imprensa do Santos, mas mesmo assim discutiu com o torcedor por alguns minutos.

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- Só retruquei o torcedor da forma como ele falou comigo. Eu entendo quem critica o nosso jogo, mas, quando parte para o lado pessoal, não vou aceitar. Sou muito coerente. Dou a vida por esse clube e faço até mais do que deveria. Não estou falando de não me criticar em relação à partida, mas críticas fora de campo eu não vou aceitar - disse o jogador, na zona mista.

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