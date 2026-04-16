Torcida do Fluminense aponta culpado por derrota na Libertadores: 'Não dá'

O Fluminense perdeu na Libertadores, na noite desta quarta-feira (15), em jogo contra o Independiente Rivadavia no Maracanã. Nas redes sociais, torcedores do Tricolor das Laranjeiras apontaram um culpado pela derrota.

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O Tricolor abriu o placar com Arana, mas viu o rival argentino virar o jogo, no Rio de Janeiro, com Sartori e Arce. Com o resultado, o Fluminense fica na terceira posição do grupo na Libertadores, com um ponto, fora da zona de classificação. O Independiente Rivadavia é o líder, com seis pontos.

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Nas redes sociais, o principal alvo da torcida do Tricolor foi o técnico Luis Zubeldía. Veja os comentários sobre o argentino depois da derrota do Fluminense na Libertadores:

Jogadores do Rivadavia comemoram gol contra o Fluminense na Libertadores (Foto: Mauro Pimentel/AFP)

Veja comentários sobre Zubeldía

Como foi o jogo do Fluminense na Libertadores?

O Fluminense começou a partida com intensidade no Maracanã e rapidamente transformou o volume em vantagem. Apostando nas jogadas pelo lado direito, o Tricolor criou as primeiras chances com Castillo e Canobbio, até abrir o placar aos nove minutos: Savarino cruzou na medida para Guilherme Arana, que dominou e finalizou cruzado para fazer 1 a 0. Mesmo após o gol, a equipe seguiu pressionando e quase ampliou aos 20, quando Canobbio desperdiçou rebote dentro da área após boa defesa de Bolcato em chute de Savarino. Pressão do Fluminense na Libertadores!

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A partir da metade do primeiro tempo, porém, o cenário mudou. O Independiente Rivadavia passou a encaixar melhor os contra-ataques e começou a explorar a principal fragilidade tricolor: a bola aérea. Depois de algumas investidas perigosas, os argentinos chegaram ao empate aos 36 minutos. Em cobrança de falta levantada na área, a defesa do Fluminense não conseguiu afastar, e Sartori apareceu para completar de cabeça. O gol esfriou o time da casa, que ainda tentou responder em finalizações de média distância, mas foi para o intervalo sob vaias da torcida.

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Na volta para o segundo tempo, o Fluminense tentou retomar o controle, mas foi surpreendido logo aos seis minutos em um lance caótico. Após uma sequência de erros defensivos, incluindo falhas de Fábio e da linha de defesa, a bola sobrou para Arce, que aproveitou o gol aberto para virar o jogo para o Independiente Rivadavia. O gol abalou o Tricolor, que passou a encontrar dificuldades para construir jogadas e viu a equipe argentina crescer na partida, ameaçando em contra-ataques e bolas paradas. Derrota do Fluminense na Libertadores!