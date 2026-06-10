Ídolo do Santos, Elano projeta Neymar na Copa do Mundo e relembra experiência na Seleção Ídolo do Peixe e atual gerente das categorias de base, ex-meia destaca importância da convocação do camisa 10

A convocação de Neymar para representar a Seleção Brasileira na Copa do Mundo provocou uma reação imediata entre os torcedores e também dentro do CT Rei Pelé. Atual gerente das categorias de base do Santos, Elano acompanhou de perto a expectativa em torno do retorno do camisa 10 à equipe nacional e destacou a importância do meia-atacante para o futebol brasileiro.

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Companheiro de Neymar na conquista da Libertadores de 2011, o ídolo santista acredita que a presença do camisa 10 do Peixe vai além do aspecto técnico e representa uma reconexão entre a Amarelinha e os torcedores.

– A convocação do Neymar não é só campo, é a paixão. É o resgate do Brasil. A gente viu a comoção dos meninos que jogam futebol e todo mundo quer ver ele. Lógico que sabemos que ele precisa estar em condições e ele vai ficar bem. O profissionalismo e a qualidade não têm como questionar. Experiência de três Copas e maior artilheiro da Seleção, isso não pode ser jogado no lixo - afirmou o gerente da base do Santos.

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Elano durante treino na praia de Santos com os Meninos da Vila. (Foto: Reinaldo Campos/ Santos FC)

Segundo Elano, a repercussão da convocação foi sentida até mesmo pelos jovens atletas das categorias de base do Santos, que acompanham de perto os passos do principal ídolo do clube nos últimos anos.

– Estávamos aqui no CT na hora, no auditório. Eles comemoravam na rua e todos perguntavam se eu sabia de alguma coisa. Sei o quanto foi dolorida essa espera pela convocação, mas tudo está acabando bem. Os meninos sempre perguntam da minha relação com ele – completou.

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A amizade entre os dois nasceu na segunda passagem de Elano pela Vila Belmiro. Mais experiente, o ex-meia participou diretamente da formação de um dos times mais marcantes da história recente do Santos. Anos depois, ele acompanha de outra posição a trajetória do Menino da Vila e garante que a essência do jogador permanece a mesma.

– O Ney tem uma boa relação com todo mundo, nunca teve problema com ninguém no vestiário. O que ele fazia com 18 anos, faz hoje. Os amigos e a família nunca tiveram problema. Mas, quando você vai se tornando maior, passa a ser espelho para muita gente e acabam exagerando em algumas situações. Ele sabe quando está bem, quando está rendendo e o que precisa melhorar. Muitas vezes discutimos coisas das quais ele próprio já tem consciência - afirmou.

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A trajetória de Elano:

Nascido em Iracemápolis, no interior de São Paulo, ele iniciou a carreira nas categorias de base do Guarani antes de chegar ao Santos em 2001. Integrante da geração dos Meninos da Vila de 2002, construiu uma carreira vitoriosa que passou por clubes da Europa e pela Seleção Brasileira, disputando a Copa do Mundo de 2010.

Ao recordar a própria caminhada, o ex-jogador busca transmitir aos jovens atletas a importância de valorizar cada etapa do processo de formação.

– Eu tenho que voltar à minha vida toda para falar de Seleção. Preciso voltar para Iracemápolis. Lembro dos jogos na rua, da Copa de 1994, da Copa de 1990, quando chorei com meus amigos. Depois comecei minha história no Guarani. Tudo foi acontecendo e eu só queria jogar futebol. É isso que passo para os meninos: se divertir jogando. Em 2003 veio minha primeira convocação. É uma mistura de sentimentos muito grande. Não é algo simples para um garoto de 21 anos. Eu já tinha sido campeão brasileiro em 2002. Os dois gols que fiz em Copas do Mundo são lembranças marcantes. Guardo minha camisa e minha chuteira. São coisas que alcancei dentro da minha simplicidade no jogo - disse,

Hoje, uma das principais funções de Elano é preparar os atletas da base para o salto ao elenco profissional. O dirigente revelou que o clube mantém contato constante entre os departamentos para facilitar esse processo.

– Temos um grupo de WhatsApp. Semanalmente temos garotos da base participando dos treinos do Santos e estamos todos em contato: o Léo Bastos, o Gustavo Ferreira e o Cuca. Eu sempre brinco que queria eles ainda mais aqui porque é um ganho muito grande. Essa transição acontece semanalmente e é muito positiva. Cabe a eles, quando chegarem lá, alcançar o objetivo de permanecer e ter a oportunidade de jogar. Aqui procuro antecipar algumas situações. Preciso ser rígido com questões disciplinares, táticas e de campo para entregarem o melhor deles - explicou.

Além da integração com o profissional, Elano defende uma relação transparente com empresários e familiares dos atletas. Para ele, o desenvolvimento dos jovens passa necessariamente pela oportunidade de atuar regularmente.

– Eu procuro ter uma ética só. Procuro ser verdadeiro. Tenho me relacionado com a maioria dos empresários que temos aqui. Eles vão ficar bravos quando o atleta não tiver oportunidade. Tenho cobrado para elevar o nível de competitividade porque estamos falando de um clube formador e de alto nível. Consequentemente, precisamos colocar os meninos para jogar. O empresário vai ficar chateado se o atleta passar meses sem jogar, e é isso que precisamos rever quando acontece. Ou permanece, ou é emprestado, ou liberado. O clube não pode ficar com muita gente sem atuar. Desde a minha chegada, tenho feito amistosos semanais para passar essa verdade para eles - ressaltou.

A experiência acumulada ao longo de mais de duas décadas no futebol também serve de ferramenta para orientar os jovens que sonham em repetir trajetórias semelhantes à dele ou à de Neymar.

– Muitos não me viram jogar, mas tento passar a minha experiência. Tenho uma palestra chamada "A Arte de Ser Essencial Sem Precisar de Holofote". Eu digo que não sou a estrela principal. A estrela é o Santos. Estou aqui para ajudar os meninos a chegarem ao momento deles. Nunca fui o principal, mas estive entre os melhores. Tento passar a simplicidade de um jogo que parece simples, mas é muito difícil de ser executado - explicou.

O contato entre as categorias de base e o elenco profissional também é estimulado pela presença frequente de jogadores no CT das equipes de formação. Segundo Elano, o exemplo dos atletas mais experientes ajuda a manter vivo o sonho dos jovens.

– Os meninos que chegaram ao profissional precisam continuar evoluindo. A proximidade dos CTs é muito positiva. O garoto precisa sonhar e entender que é possível estar lá. Às vezes fico no alambrado conversando sobre como é o profissional. Tem gente lá que jogou comigo, como o Neymar e o Gabigol. Passo essas experiências e isso é muito bacana - disse.

A ligação de Elano com o Santos segue forte mesmo após o encerramento da carreira. Com sete títulos conquistados pelo clube em quatro passagens diferentes, o ex-meia afirma que o carinho recebido dos torcedores é uma motivação extra para exercer a nova função.

– Para mim, 2002 e 2011 representam muito. O que me traz aqui é o respeito e a ligação que construí com o Santos. Fiquei sete anos longe do clube e, em todas as vezes que voltei, fui muito bem recebido pela torcida e pelas famílias. Eu amo o Santos. O clube abriu as portas para mim e essa ligação me dá muito ânimo para fazer o meu melhor todos os dias - relembrou.

Essa conexão também aparece na relação com antigos companheiros de equipe, que seguem acompanhando de perto o trabalho realizado na base santista.

– Eu era o tiozinho da Vila, mas agora eles são os tiozinhos. Nós nos falamos, mas cada um tem a sua vida corrida. O Neymar esteve vendo um treino esses dias no alambrado, o Gabigol me ligou, o Veríssimo também tem vontade de vir, o Brazão já participou de um treino de goleiros. Espero que as coisas fiquem mais calmas para eles aparecerem mais aqui. São profissionais que têm um carinho muito grande pela base - concluiu Elano Blumer.

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