Torcedores do Fluminense protestam nas Laranjeiras e pressionam diretoria

Após a manifestação realizada no CT Carlos Castilho na última quinta-feira com cobranças ao atual momento da equipe, cerca de 50 torcedores do Fluminense se reuniram desta vez na porta da sede social do clube, em Laranjeiras, na tarde deste sábado, para protestar contra a diretoria. A manifestação, organizada por páginas e influenciadores ligados ao clube sob o lema "Para o povo tricolor", voltou suas críticas diretamente à gestão do presidente Mattheus Montenegro.

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Os torcedores presentes cobraram maior transparência, uma postura mais firme na defesa institucional do clube e questionaram pautas sensíveis, como o projeto da SAF e supostos episódios de censura. O descontentamento com a cúpula administrativa foi o combustível principal do ato, que tinha como objetivo pressionar a administração Tricolor por mudanças de postura.

Torcedores do Fluminense fazem protesto na frente a sede em Laranjeiras (Foto: Reprodução / X)

Além das pautas institucionais, a insatisfação com as recentes decisões da diretoria ficou evidente com o acordo para o adiamento da partida contra o Flamengo. Originalmente marcado para o dia 11 (sábado), o clássico da 11ª rodada do Brasileirão foi transferido para o domingo (12), a pedido do rival, que alegou problemas logísticos no retorno do Peru.

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Ao concordar com a alteração solicitada pelo rival, a diretoria do Fluminense tornou-se alvo de críticas por parte da torcida, que enxerga na decisão uma falta de firmeza na defesa dos interesses do clube.

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O vem por aí?

O Fluminense entra em campo neste domingo (19), às 16h, com uma missão clara: estancar a sangria. Após uma sequência negativa de quatro jogos sem vencer, incluindo duas derrotas consecutivas, uma delas sendo no polêmico clássico contra o Flamengo, o tricolor das Laranjeiras visita o Santos no litoral paulista precisando somar pontos para não se distanciar do pelotão de frente do Brasileirão.