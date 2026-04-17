Santos x Fluminense: onde assistir e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão

O Santos e o Fluminense entram em campo neste domingo (19), às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Peixe está em 15º lugar na tabela com 13 pontos, apenas três de distância para a zona do rebaixamento. Já o Fluminense, está em quatro lugar na competição com 20 pontos. Os dois times se enfrentaram pela última vez no dia 31 de agosto do ano passado, na Vila Belmiro, e as equipes ficaram no empate por 0 a 0, pelo Brasileirão.

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Ficha do jogo SAN FLU 12ª rodada Brasileirão Data e Hora Domingo, 19 de abril de 2026, às 16h Local Vila Belmiro, Santos Árbitro Wilton Pereira Sampaio (GO) Assistentes Bruno Raphael Pires (GO) e Leone Carvalho Rocha (GO) Var Rodolfo Toski Marques (PR) Onde assistir Premiere (pay-per-view), Globo (TV aberta) e ge TV (YouTube)

A última vitória do Santos diante do Fluminense ocorreu no dia 27 de outubro de 2021, na Vila Belmiro, em partida válida pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o Alvinegro Praiano venceu por 2 a 0 sob o comando do técnico Fábio Carille, com a seguinte escalação: João Paulo; Danilo Boza, Robson (Wagner Leonardo), Emiliano Velázquez e Madson; Vinícius Zanocelo, Carlos Sánchez, Felipe Jonatan (Vinícius Balieiro) e Lucas Braga; Marcos Guilherme, Diego Tardelli (Raniel) e Marinho (Ângelo).

Como chegam os times?

Fluminense e Santos vivem momentos semelhantes, pressionados por suas torcidas. O time carioca vem de um tropeço no meio da semana, com a derrota por 2 a 1 diante do Independiente Rivadavia, da Argentina, no Maracanã. Com o resultado, a equipe caiu para a terceira colocação do grupo e segue fora da zona de classificação. Após a partida, o time foi vaiado, e um encontro com torcidas organizadas ocorreu no CT Carlos Castilho, na última quinta-feira (16), para uma conversa com a diretoria e alguns jogadores do elenco.

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O técnico Luis Zubeldía reconheceu o momento ruim dentro de campo. Em entrevista coletiva, afirmou que a equipe enfrenta o "momento de maior dificuldade" e que isso precisa ser superado com evolução, inclusive para reduzir a insegurança em determinadas jogadas.

O Peixe terá dois desfalques para o duelo: o técnico Cuca e o lateral-esquerdo Escobar, ambos suspensos. O auxiliar Cuquinha e Barreal devem ser os respectivos substitutos. O Alvinegro Praiano vem de um empate amargo por 1 a 1 com o Deportivo Recoleta, do Paraguai, em casa, resultado que manteve a equipe na lanterna do Grupo D da Copa Sul-Americana.

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Neymar deve ser titular novamente. O camisa 10 se manifestou ao longo da semana prometendo mudar seu comportamento em campo após ter discutido com torcedores na última partida. Nesta sexta-feira (17), a imprensa acompanhou parte do treinamento, que foi focado em finalizações.

Vila Belmiro recebe duelo entre Santos e Fluminense neste domingo. (Foto: Reprodução X do Santos)

FICHA TÉCNICA

⚽SANTOS X FLUMINENSE - 12ª rodada do Campeonato Brasileiro

📲 Domingo, 19 de abril de 2026

📍Estádio: Vila Belmiro (Santos, SP)

⏰Horário: 16h (de Brasília)

📺Onde assistir: Premiere, TV Globo e ge TV (clique aqui para assistir ao vivo na ge TV)

🗣️Arbitragem: Wilton Pereira Sampaio (GO)

🚩Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Leone Carvalho Rocha (GO)

📟 VAR: Rodolfo Toski Marques (PR)

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

SANTOS (Técnico: Cuca): Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Barreal; Willian Arão, Gustavinho, Gabriel Bontempo, Moisés e Gabriel Barbosa.

FLUMINENSE (Técnico: Luis Zubeldia): Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Freytes e Arana; Martinelli, Hércules e Ganso; Savarino, Canobbio e Castillo.

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