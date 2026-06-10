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Saiba quais jogadores do Santos podem assinar um pré-contrato com outro time

Peixe ainda não sabe qual será o futuro de Neymar após a Copa do Mundo

PorJuliana YamaokaSão Paulo (SP)
10/06/2026 06:00
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Neymar no último jogo antes de ser convocado pela Seleção Brasileira para a Copa do Mundo. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
Neymar no último jogo antes de ser convocado pela Seleção Brasileira para a Copa do Mundo. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
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O Santos possui dez jogadores que já podem assinar um pré-contrato com outra equipe. O principal deles é o meia-atacante Neymar, que tem vínculo com o clube até o fim deste ano. O camisa 10 anunciou o retorno ao time da Baixada Santista em 31 de janeiro do ano passado, após 12 anos atuando no exterior, e afirmou que aquele era um dos dias mais felizes de sua vida durante um grande evento realizado na Vila Belmiro.

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    • O principal objetivo de Neymar era retomar a carreira após um longo período sem conseguir uma sequência de jogos. O jogador rompeu o ligamento cruzado anterior e o menisco do joelho esquerdo em outubro de 2023, enquanto defendia a Seleção Brasileira. Desde então, não voltou a atuar pela Amarelinha e passou a conviver com problemas físicos.

    No ano passado, sofreu quatro lesões. Na última delas, já no fim da temporada, evitou passar por uma artroscopia no joelho para atuar no sacrifício e ajudar o Peixe a escapar de mais um rebaixamento. Por conta disso, demorou dez partidas para estrear nesta temporada.

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    Em 2026, Neymar passou a contar com a companhia do cunhado Gabigol no ataque. O atacante tem dividido o protagonismo com o ídolo santista ao longo da temporada.

    O camisa 10 deixou o futuro em aberto, especialmente por causa da disputa da quarta Copa do Mundo de sua carreira, fator que terá influência direta na decisão sobre os próximos passos do craque, que já se aproxima da reta final da carreira.

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    Neymar durante aquecimento do Santos na Neo Química Arena. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
    Neymar durante aquecimento do Santos na Neo Química Arena. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

    Do elenco principal, quatro jogadores estão em reta final de contrato com o Santos. Além de Neymar, o lateral-esquerdo Gonzalo Escobar e os volantes Willian Arão e Tomás Rincón também já podem assinar um pré-contrato com outra equipe.

    A situação de Escobar chama atenção pela falta de reposição imediata no elenco. Atualmente, o argentino não possui um reserva de origem, tanto que Barreal chegou a ser improvisado na função em algumas partidas. O Menino da Vila Vini Lira também recebeu oportunidades como titular na posição, mas rompeu o ligamento do joelho esquerdo e está fora do restante da temporada.

    Willian Arão, por sua vez, enfrentou problemas físicos desde sua chegada ao Santos e demorou para conquistar uma sequência de jogos. No entanto, as frequentes lesões no elenco abriram espaço para que o volante ganhasse mais oportunidades entre os titulares nas últimas semanas.

    Já Tomás Rincón vive situação diferente. O venezuelano chegou a ficar fora dos planos do clube, mas pediu uma oportunidade a Cuca após a chegada do treinador. Aos 38 anos, porém, não conseguiu se firmar no elenco e ainda viu escapar a chance de disputar a primeira Copa do Mundo de sua carreira. A Venezuela acabou eliminada das Eliminatórias Sul-Americanas para o Mundia.

    Quais jogadores do Santos podem assinar um pré-contrato?

    ELENCO PROFISSIONAL:

    NEYMAR (meia-atacante)

    ESCOBAR (lateral-esquerdo)

    WILLIAN ARÃO (volante)

    TOMÁS RINCÓN (volante)

    OUTROS JOGADORES:

    Patrick (meio-campo) - Remo

    Hayner (lateral-direito) - Vila Nova

    Nathan (lateral-direito) - Juventude

    Andrey Quintino (atacante) - Confiança-SE

    Alex Nascimento (zagueiro) - sem clube

    ENZO BOER (meio-campo) - sem clube

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