O Santos recebe o Fluminense neste domingo (19), às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro, em duelo válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

Enquanto o time carioca ocupa a 4ª colocação, com 20 pontos, o Alvinegro Praiano aparece em 15º, com 13, três a mais que o Cruzeiro, primeiro time dentro da zona de rebaixamento.

Desde 2023, ano do rebaixamento inédito do clube, o Peixe luta contra a parte de baixo da tabela e tem apresentado instabilidade na competição. Nesta temporada, a diretoria demitiu o técnico Juan Pablo Vojvoda e o substituiu por Cuca, que estará suspenso diante do Flu. Assim, o auxiliar Cuquinha será o responsável por comandar a equipe à beira do campo. O lateral-esquerdo Escobar também cumpre suspensão e deve dar lugar a Barreal, que pode ser improvisado no setor, já que o elenco não conta com outro jogador da posição disponível.

continua após a publicidade

O time encerra a preparação na manhã deste sábado (18), no CT Rei Pelé, e, mais uma vez, deve ter Neymar entre os titulares. O camisa 10 treinou normalmente ao longo da semana e inicia uma sequência de jogos decisivos até a Copa do Mundo, já que sonha em figurar na lista final de convocados do técnico Carlo Ancelotti, que será divulgada no dia 18 de maio.

Neymar x Fluminense

Neymar soma 267 partidas em duas passagens, com 153 gols marcados. Nesta temporada, desfalcou a equipe em dez jogos enquanto se recuperava de uma artroscopia realizada no fim do ano passado. Em 2026, marcou quatro gols em oito jogos.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Neymar tem histórico em jogos entre Santos e Fluminense (Foto: Raul Baretta/ Santos FC.)

Contra o Fluminense, o camisa 10 disputou oito partidas: são quatro vitórias, um empate e três derrotas, além de um gol marcado e uma assistência. Nos dois confrontos diante da equipe carioca no ano passado, Neymar esteve em campo.

24/05/2009 - Brasileirão 2009

Fluminense 1 x 4 Santos

30/08/2009 - Brasileirão 2009

Santos 2 x 0 Fluminense

18/07/2010 - Brasileirão 2010

Santos 0 x 1 Fluminense

06/10/2010 - Brasileirão 2010

Fluminense 0 x 3 Santos

24/08/2011 - Brasileirão 2011

Santos 2 x 1 Fluminense

01/10/2011 - Brasileirão 2011

Fluminense 3 x 2 Santos

13/04/2025 - Brasileirão 2025

Fluminense 1 x 0 Santos

31/08/2025 - Brasileirão 2025

Santos 0 x 0 Fluminense