Veja quem são os jogadores do Santos que não podem mais jogar o Brasileirão por outro clube Janela de transferências abrirá no dia 20 de julho e alguns jogadores do Peixe não poderão se transferir para atuar no Nacional; seis são titulares de Cuca

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O limite de partidas em que um jogador atinge por um clube no Brasileirão e que o impossibilita de disputar a competição por outro clube é 12. Com a abertura da janela de transferências do futebol brasileiro, marcada para o dia 20 de julho, alguns nomes do Santos, no entanto, não poderão migrar de time e atuar na competição nacional.

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A lista de quem já atingiu esse limite é extensa, com nove jogadores. Dentre os nomes, seis são considerados titulares do técnico Cuca, como Gabriel Brazão (16 jogos), Gabriel Bontempo (16), Luan Peres (15), Barreal (15), Benjamín Rollheiser (14) e Igor Vinícius (13).

Os outros três, apesar de serem reservas, são utilizados com frequência pela comissão técnica santista, casos de Rony (14 jogos), Willian Arão e Moisés com 13. Ainda correm por fora Escobar, Christian Oliva e Gabigol, ambos com 12 partidas pelo Santos.

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Há, ainda, outros três jogadores com alto número de jogos: Thaciano e Lucas Veríssimo, que jogaram 11 vezes pelo Peixe, além de João Schmidt, que atuou em 10.

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Jogadores do Santos podem assinar um pré-contrato

O Alvinegro possui dez jogadores que já podem assinar um pré-contrato com outra equipe. O principal deles é o meia-atacante Neymar, que tem vínculo com o clube até o fim deste ano. O camisa 10 anunciou o retorno ao time da Baixada Santista em 31 de janeiro do ano passado, após 12 anos atuando no exterior, e afirmou que aquele era um dos dias mais felizes de sua vida durante um grande evento realizado na Vila Belmiro.

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.(Foto: Bruno Motta/Agencia Enquadrar/Folhapress)

ELENCO PROFISSIONAL:

NEYMAR (meia-atacante)

ESCOBAR (lateral-esquerdo)

WILLIAN ARÃO (volante)

TOMÁS RINCÓN (volante)

OUTROS JOGADORES:

Patrick (meio-campo) - Remo

Hayner (lateral-direito) - Vila Nova

Nathan (lateral-direito) - Juventude

Andrey Quintino (atacante) - Confiança-SE

Alex Nascimento (zagueiro) - sem clube

ENZO BOER (meio-campo) - sem clube

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