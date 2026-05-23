Após derrota do Santos, Cuca cobra evolução dentro e fora de campo: "Não vou largar o boné"

Após a derrota do Santos por 3 a 2 para o Grêmio na noite deste sábado (23), o técnico Cuca analisou o desempenho da equipe e destacou os principais aspectos que precisam ser melhorados. Mais uma vez, o time abriu o placar e não conseguiu sustentar a vantagem. O Peixe terminou a rodada na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

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As equipes se enfrentaram na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, e os gols santistas foram marcados por Gabriel Barbosa, que também reclamou de um pênalti não marcado durante a partida.

— Fazendo um resumo do jogo, o Santos fez uma grande partida, e é duro falar após uma derrota. As falhas que tivemos nos gols... O primeiro foi em um cruzamento frontal. Temos que sair. Não precisa estar dentro do gol. Se é na linha de fundo, tudo bem. O segundo, a mesma coisa. Outro cruzamento trocado, mal posicionado. É só sair. São dois gols que não podemos tomar. Temos que corrigir isso urgente. Não podemos seguir sofrendo gols assim. Foi assim contra o San Lorenzo. São erros iguais. Jogamos fora uma partida bem disputada, com qualidade, mudança de posicionamento, toques rápidos, mais posse de bola e mais finalizações. Acabamos desperdiçando um jogo que certamente era para termos vencido pelo que produzimos. Geralmente, quando mexo no time, ele não melhora. Como Rony, Miguelito e Gabigol estavam indo bem, deixei a equipe jogar e mudei só no final. Perdemos um jogador expulso e isso muda o jogo. Mais uma vez, é uma pena fazer uma boa partida e sair com um resultado adverso - desabafou o treinador.

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Cuca também reclamou da arbitragem de Bruno Arleu de Araújo e criticou decisões tomadas durante o confronto.

— Gosto dele como pessoa e como profissional. Hoje, porém, ele não foi bem. As faltas pequenas eram sempre marcadas para um lado só. O pênalti no Gabigol existiu. Ele precisava marcar em campo e não passar a responsabilidade para o VAR. A expulsão também achei rigorosa. O jogador não teve maldade. Não era lance para cartão vermelho. Foram lances capitais do jogo e todos desfavoráveis para nós — completou.

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Cuca durante duelo entre o Santos e o Grêmio, em Porto Alegre. (Foto: Roberto Vinicius/AGIF/Folhapress)

"Não vou largar o boné"

O técnico Cuca afirmou que não pretende deixar o Santos e espera que a pausa das competições para a Copa do Mundo sirva para promover melhorias dentro e fora de campo. O comandante santista acredita que a equipe precisa evoluir fisicamente e reduzir as falhas defensivas. Nos últimos três jogos, o time sofreu oito gols.

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— É duro falar depois de uma derrota, mas eu tenho prazer em ver o Santos jogar. A gente treina e leva para o campo, mas estamos falhando nos gols que sofremos por uma questão ou outra. Não estamos conseguindo defender, e isso não é só culpa do goleiro. Quero crer que, na terça, vamos vencer o Cuenda e, no sábado, jogar bem e ganhar. Depois teremos a parada para consolidar o nosso trabalho, que não é apenas dentro de campo, mas também na administração geral do elenco. Precisa haver equilíbrio. Não vou largar o boné, de jeito nenhum. Vamos virar isso e reagir. Vamos vencer jogos. É uma questão de tempo, mas o tempo está passando e estamos derrapando. Tínhamos algumas missões e precisamos cumpri-las, como foi na Copa do Brasil e agora será na Sul-Americana. Também precisamos sair da zona vermelha do Brasileirão. Tivemos a missão de recolocar o Neymar na Seleção e conseguimos, mas na principal estamos falhando — concluiu o treinador.

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