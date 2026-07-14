Favorável a Messi? Craque nunca perdeu com árbitro de Inglaterra x Argentina A designação de Ismail Elfath acontece durante campanha argentina marcada por lances contestados pelos adversários ao longo da Copa do Mundo

Lionel Messi reencontrará um árbitro com quem mantém retrospecto positivo na semifinal da Copa do Mundo de 2026. A Fifa definiu o norte-americano Ismail Elfath para comandar o duelo entre Argentina e Inglaterra, na próxima quarta-feira (15), no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta. Nos cinco jogos em que o camisa 10 esteve em campo sob arbitragem de Elfath, nunca foi derrotado: foram quatro vitórias e um empate, com triunfo nos pênaltis.

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O primeiro encontro aconteceu em agosto de 2023, na vitória por 4 a 0 sobre o Charlotte, pela Leagues Cup. Na sequência, Elfath apitou a final da competição, quando o Inter Miami empatou por 1 a 1 com o Nashville e conquistou o título nos pênaltis.

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Depois disso, o árbitro esteve em outros três jogos da equipe norte-americana: vitória por 3 a 1 sobre o Nashville, pela MLS de 2024, triunfo por 4 a 1 diante do New England Revolution, em abril de 2025, e vitória por 4 a 2 sobre o Orlando City, em março deste ano.

Embora Elfath também tenha apitado o confronto entre Inter Miami e Sporting Kansas City, em setembro de 2023, Messi não foi relacionado para a partida. O árbitro ainda trabalhou no amistoso entre Argentina e Colômbia, em 2018, mas o atacante não atuou naquele compromisso.

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Além da invencibilidade, Messi soma números expressivos com o árbitro. O argentino participou diretamente de dez gols no período, com seis gols marcados — um deles de pênalti — e quatro assistências, todos pelo Inter Miami.

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Argentina acumula reclamações de arbitragem na Copa

A designação de Ismail Elfath acontece durante campanha argentina marcada por lances contestados pelos adversários ao longo da Copa do Mundo. Logo na estreia, contra a Argélia, jogadores e comissão técnica argelinos reclamaram de uma entrada de Messi em Mandi ainda com o placar em 0 a 0. O camisa 10 acertou a panturrilha do zagueiro com as travas da chuteira, mas permaneceu em campo.

Na segunda rodada, a Áustria questionou a validação do primeiro gol argentino na vitória por 2 a 0. Segundo o técnico Ralf Rangnick e sua comissão, Alexis Mac Allister cometeu falta em Xaver Schlager na origem da jogada. O VAR não recomendou revisão.

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As reclamações voltaram nas oitavas de final, diante do Egito. A comissão técnica egípcia protestou contra a anulação de um gol de Mostafa Zico por falta na origem da jogada e também contestou outros lances da arbitragem durante a derrota por 3 a 2.

Agora, a Argentina chega à semifinal diante da Inglaterra sob nova equipe de arbitragem. Na web, torcedores questionaram a escolha de Ismail Elfath, relembrando o histórico de Messi com ele em campo.

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Ismail Elfath, escalado para semifinal da Copa do Mundo entre Inglaterra e Argentina, de Lionel Messi, durante jogo entre Espanha e Uruguai (Foto: Agência Efe/Folhapress)

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