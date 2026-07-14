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Favorável a Messi? Craque nunca perdeu com árbitro de Inglaterra x Argentina

A designação de Ismail Elfath acontece durante campanha argentina marcada por lances contestados pelos adversários ao longo da Copa do Mundo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
14/07/2026 15:22
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Argentina terá confronto decisivo contra Egito, valendo vaga nas quartas
Messi é o destaque da Argentina, semifinalista da Copa do Mundo (Foto: Chandan Khanna/AFP)

Lionel Messi reencontrará um árbitro com quem mantém retrospecto positivo na semifinal da Copa do Mundo de 2026. A Fifa definiu o norte-americano Ismail Elfath para comandar o duelo entre Argentina e Inglaterra, na próxima quarta-feira (15), no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta. Nos cinco jogos em que o camisa 10 esteve em campo sob arbitragem de Elfath, nunca foi derrotado: foram quatro vitórias e um empate, com triunfo nos pênaltis.

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    O primeiro encontro aconteceu em agosto de 2023, na vitória por 4 a 0 sobre o Charlotte, pela Leagues Cup. Na sequência, Elfath apitou a final da competição, quando o Inter Miami empatou por 1 a 1 com o Nashville e conquistou o título nos pênaltis.

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    Depois disso, o árbitro esteve em outros três jogos da equipe norte-americana: vitória por 3 a 1 sobre o Nashville, pela MLS de 2024, triunfo por 4 a 1 diante do New England Revolution, em abril de 2025, e vitória por 4 a 2 sobre o Orlando City, em março deste ano.

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    • Embora Elfath também tenha apitado o confronto entre Inter Miami e Sporting Kansas City, em setembro de 2023, Messi não foi relacionado para a partida. O árbitro ainda trabalhou no amistoso entre Argentina e Colômbia, em 2018, mas o atacante não atuou naquele compromisso.

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    Além da invencibilidade, Messi soma números expressivos com o árbitro. O argentino participou diretamente de dez gols no período, com seis gols marcados — um deles de pênalti — e quatro assistências, todos pelo Inter Miami.

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    Argentina acumula reclamações de arbitragem na Copa

    A designação de Ismail Elfath acontece durante campanha argentina marcada por lances contestados pelos adversários ao longo da Copa do Mundo. Logo na estreia, contra a Argélia, jogadores e comissão técnica argelinos reclamaram de uma entrada de Messi em Mandi ainda com o placar em 0 a 0. O camisa 10 acertou a panturrilha do zagueiro com as travas da chuteira, mas permaneceu em campo.

    Na segunda rodada, a Áustria questionou a validação do primeiro gol argentino na vitória por 2 a 0. Segundo o técnico Ralf Rangnick e sua comissão, Alexis Mac Allister cometeu falta em Xaver Schlager na origem da jogada. O VAR não recomendou revisão.

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    As reclamações voltaram nas oitavas de final, diante do Egito. A comissão técnica egípcia protestou contra a anulação de um gol de Mostafa Zico por falta na origem da jogada e também contestou outros lances da arbitragem durante a derrota por 3 a 2.

    Agora, a Argentina chega à semifinal diante da Inglaterra sob nova equipe de arbitragem. Na web, torcedores questionaram a escolha de Ismail Elfath, relembrando o histórico de Messi com ele em campo.

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    De laranja, Ismail Elfath comanda arbitragem na Copa do Mundo
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