CBF divulga áudio de VAR de Flamengo x Palmeiras; confira
Expulsão de Carrascal no primeiro tempo rendeu polêmica
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A CBF divulgou neste domingo (24) o áudio do VAR da expulsão de Carrascal na derrota do Flamengo por 3 a 0 para o Palmeiras, nesse sábado (23), no Maracanã. No entendimento da arbitragem, mesmo que o colombiano tenha tocado antes na bola, ele "colocou em risco a integridade" de Murilo ao atingi-lo com a sola do pé no peito e no rosto.
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O lance que resultou na expulsão aconteceu aos 21 minutos do primeiro tempo, quando Carrascal levanta o pé e atinge Murilo. O árbitro Davi de Oliveira Lacerda (ES) apresentou o cartão vermelho de forma direta.
Na cabine do VAR, o árbitro de vídeo Caio Max Augusto Vieira (GO) revisou por diferentes ângulos. As imagens mostraram que Carrascal tocou primeiro na bola, mas na sequência atingiu Murilo.
Enquanto espera pela revisão, do campo Davi de Oliveira Lacerda explica a decisão em conversa com Caio Max pelo rádio.
— Cartão vermelho número 15 (Carrascal). Essa bola se joga com a cabeça, não com o pé.
Na cabine do VAR, após revisão, o árbitro de vídeo da partida concorda com a marcação.
— Toca no rosto, sim. Ele (Carrascal) assume o risco. Davi, segue sua decisão de campo. Apesar de ele atingir a bola, ele acaba acertando no peito e no rosto do adversário com as travas da chuteira, colocando em risco sua integridade — sentencia Caio Max.
Na súmula, Davi de Oliveira Lacerda justificou a expulsão do jogador do Flamengo. "For culpado de jogo brusco grave — Por atingir o rosto do seu adversário com a sola de sua chuteira, durante uma disputa
de bola. Após a expulsão, o atleta saiu de campo sem contestar", escreveu o árbitro.
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