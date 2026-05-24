CBF divulga áudio de VAR de Flamengo x Palmeiras; confira

A CBF divulgou neste domingo (24) o áudio do VAR da expulsão de Carrascal na derrota do Flamengo por 3 a 0 para o Palmeiras, nesse sábado (23), no Maracanã. No entendimento da arbitragem, mesmo que o colombiano tenha tocado antes na bola, ele "colocou em risco a integridade" de Murilo ao atingi-lo com a sola do pé no peito e no rosto.

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➡️Expulsão do Carrascal em Flamengo x Palmeiras revolta torcedores: 'Não dá'

O lance que resultou na expulsão aconteceu aos 21 minutos do primeiro tempo, quando Carrascal levanta o pé e atinge Murilo. O árbitro Davi de Oliveira Lacerda (ES) apresentou o cartão vermelho de forma direta.

Na cabine do VAR, o árbitro de vídeo Caio Max Augusto Vieira (GO) revisou por diferentes ângulos. As imagens mostraram que Carrascal tocou primeiro na bola, mas na sequência atingiu Murilo.

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Enquanto espera pela revisão, do campo Davi de Oliveira Lacerda explica a decisão em conversa com Caio Max pelo rádio.

— Cartão vermelho número 15 (Carrascal). Essa bola se joga com a cabeça, não com o pé.

Davi de Oliveira Lacerda apresentou vermelho para Carrascal; VAR de Flamengo x Palmeiras referendou (Foto: Ruano Carneiro/Folhapress)

Na cabine do VAR, após revisão, o árbitro de vídeo da partida concorda com a marcação.

— Toca no rosto, sim. Ele (Carrascal) assume o risco. Davi, segue sua decisão de campo. Apesar de ele atingir a bola, ele acaba acertando no peito e no rosto do adversário com as travas da chuteira, colocando em risco sua integridade — sentencia Caio Max.

Na súmula, Davi de Oliveira Lacerda justificou a expulsão do jogador do Flamengo. "For culpado de jogo brusco grave — Por atingir o rosto do seu adversário com a sola de sua chuteira, durante uma disputa

de bola. Após a expulsão, o atleta saiu de campo sem contestar", escreveu o árbitro.

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