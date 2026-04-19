Sem Abel e titular, Palmeiras defende liderança e busca manter 100% no Allianz

O Palmeiras encara o Athletico neste domingo (18) com duas missões estabelecidas. A primeira delas é manter a vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro. A segunda, intrinsecamente ligada à inicial, é preservar o aproveitamento perfeito em jogos no Allianz Parque.

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O Alviverde lidera a competição com 26 pontos em 11 rodadas, seis à frente do Flamengo, segundo colocado e com um jogo a menos em relação aos paulistas. Ao todo, são nove vitórias, dois empates, incluindo o da última rodada, em Itaquera, contra o Corinthians, e apenas uma derrota após o título estadual.

Dentro do Allianz Parque, por sua vez, o aproveitamento segue perfeito. O recorte, de apenas três jogos, é reduzido, uma vez que o Palmeiras mandou suas partidas na Arena Barueri no início do ano devido às obras no gramado sintético de sua arena. No período, venceu Mirassol e Botafogo, pelo Brasileirão, e o Sporting Cristal, pela Libertadores.

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Palmeiras no Allianz Parque em 2026

Palmeiras 1 x 0 Mirassol - Brasileirão Palmeiras 2 x 1 Botafogo - Brasileirão Palmeiras 2 x 1 Sporting Cristal - Libertadores

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Allianz Parque, casa do Palmeiras, após reformas no gramado sintético (Foto: Reprodução)

Abel Ferreira e Marlon Freitas Suspensos

Abel Ferreira cumprirá outros quatro jogos de suspensão, incluindo o deste domingo contra o Athletico, em razão dos cartões vermelhos recebidos contra Fluminense e São Paulo. A punição, reduzida de oito para sete partidas pelo Pleno do STJD, vale apenas para confrontos do Campeonato Brasileiro.

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Já Marlon Freitas recebeu o terceiro cartão amarelo no empate sem gols com o Corinthians, no último fim de semana, e, com isso, cumprirá suspensão automática de uma partida. A tendência é que a comissão técnica opte pela entrada de Lucas Evangelista.

Palmeiras e Athletico se enfrentam neste domingo, a partir das 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.