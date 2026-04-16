Abel suspenso: veja jogos em que o técnico desfalca o Palmeiras
Punição ao treinador não se aplica a jogos da Copa Libertadores
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O técnico Abel Ferreira, do Palmeiras, viu sua punição ser reduzida de oito para sete jogos pelo pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) na última quarta-feira (15), mas ainda será ausência nos próximos quatro compromissos da equipe no Brasileirão.
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A punição, no entanto, não se aplica à Copa Libertadores, com o treinador apto a estar à beira do gramado contra o Sporting Cristal, em partida que marca a estreia da equipe como mandante na competição.
Pelo Campeonato Brasileiro, Abel Ferreira não estará à disposição nos jogos contra Athletico e Santos, no Allianz Parque, e Red Bull Bragantino e Remo, como visitante. Com 26 pontos, o Alviverde lidera a competição, com seis de vantagem para o vice-líder Flamengo, que possui um jogo a menos em relação ao rival.
Até o momento, o técnico do Palmeiras foi desfalque nas vitórias sobre Grêmio e Bahia, além do empate sem gols no clássico com o Corinthians.
Punição de Abel Ferreira
Abel Ferreira foi enquadrado no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que prevê gancho de um a seis jogos para quem adota "conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva". Ao todo, pegou oito jogos de gancho, mas, após nova audiência, viu a pena cair para sete.
A punição referente à expulsão diante do Fluminense foi reduzida de dois para um jogo. Já a sanção aplicada pelo episódio no clássico contra o São Paulo, de seis partidas, foi mantida.
Jogos que Abel Ferreira será desfalque
- 18/04 - Palmeiras x Athletico - Allianz Parque
- 26/04 - RB Bragantino x Palmeiras - Ligga Arena
- 02/05 - Palmeiras x Santos - Allianz Parque
- 10/05 - Remo x Palmeiras - Estádio Evandro Almeida
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