Ídolo do basquete usa postagem do Palmeiras para se despedir de Oscar Schmidt

O espanhol Pau Gasol, ex-jogador do Los Angeles Lakers, utilizou publicação do Palmeiras nas redes sociais para se despedir de Oscar Schmidt, que faleceu na tarde da última sexta-feira (17), aos 68 anos, em decorrência de uma parada cardiorrespiratória.

continua após a publicidade

Gasol permaneceu na NBA, principal liga de basquete do mundo, durante 18 temporadas. Em sua temporada de estreia, venceu o prêmio de Novato do Ano, tornando-se o primeiro não norte-americano a conquistar o feito. Oito vezes All-Star, o espanhol possui dois títulos pelos Lakers, em 2009 e 2010, onde formou parceria com Kobe Bryant.

Após período na NBA, retornou à Espanha para defender o Barcelona, onde se aposentou das quadras em 2021.

Pau Gasol se despediu de Oscar nas redes sociais (Foto: Harry How / AFP)

Oscar pelo Palmeiras

O "Mão Santa", como era conhecido Oscar, iniciou sua trajetória no basquete ainda aos 17 anos, com a camisa do Palmeiras, que prestou solidariedade aos familiares e amigos do atleta. A primeira partida de Oscar como profissional aconteceu no dia 30 de agosto de 1975, quando marcou seus primeiros pontos no Ginásio do Sírio, localizado na zona sul da cidade de São Paulo.

continua após a publicidade

Entre os principais feitos do atleta com a camisa alviverde está o título do Campeonato Brasileiro de basquete de 1977, conquistado sobre o Flamengo, o primeiro da história do Palmeiras no cenário nacional. Um ano depois, despediu-se do clube. Oscar Schmidt foi diagnosticado com câncer em 2011 e conviveu com a doença desde então.

+ Conmebol divulga áudio do VAR em pênalti marcado para o Palmeiras na Libertadores

Confira nota do Palmeiras

Com profunda tristeza, a Sociedade Esportiva Palmeiras lamenta o falecimento, aos 68 anos, do lendário Oscar Schmidt, ídolo do esporte brasileiro e um dos principais jogadores de basquete de todos os tempos.

continua após a publicidade

Maior cestinha da história dos Jogos Olímpicos e integrante do Hall da Fama da NBA – mesmo sem nunca ter atuado na liga americana –, o Mão Santa deu seus primeiros passos como atleta profissional vestindo a camisa alviverde.

Foi no Palmeiras que o ala de talento incomum iniciou uma caminhada marcada por vitórias, conquistas e recordes. A estreia no time adulto do Verdão aconteceu aos 17 anos, em 30 de agosto de 1975, no ginásio do Sírio, onde marcou os primeiros dos 49.973 pontos que anotaria ao longo da carreira.

No ano seguinte, participou do elenco campeão paulista, dividindo quadra com nomes consagrados como Ubiratan, Carioquinha e Ghermann. Mas foi em 1977 que o craque deixou de ser promessa para se tornar protagonista.

Naquela temporada, o Palmeiras conquistou o Campeonato Brasileiro em uma final histórica contra o Flamengo, em Belo Horizonte (MG), garantindo o primeiro título nacional do clube na modalidade. Despediu-se do Alviverde em 1978 para dar sequência a uma das mais brilhantes trajetórias da história do esporte nacional.

Diagnosticado com câncer no cérebro em 2011, transformou-se também em um exemplo de fé, perseverança e amor à vida.

Neste momento de dor e saudade, o Palmeiras se solidariza com os familiares, amigos e fãs do imortal Oscar Schmidt.

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras