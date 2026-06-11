Palmeiras goleia Santos e segue 100% no Brasileirão sub-17 Niakson, João França, Thauan e Juan Ramos anotaram os gols do Alviverde

O Palmeiras goleou o Santos por 4 a 1 na tarde desta quinta-feira, na Arena Barueri, pela terceira rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro Sub-17. Os gols do Alviverde foram marcados por Niakson, João França, Thauan e Juan Ramos.

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Com a vitória, o Palmeiras chegou aos nove pontos e se mantém invicto na liderança da competição após três rodadas. Ao todo, a equipe soma 11 gols marcados e apenas três sofridos, com saldo positivo de oito. Ícaro, que não marcou diante do rival, aparece como artilheiro da equipe, com três gols.

A equipe Sub-17 do Palmeiras volta a campo na próxima terça-feira, 16 de junho, contra o Botafogo. O confronto será disputado no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, a partir das 15h (de Brasília).

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Bicampeão na categoria, o Palmeiras busca o terceiro título nesta temporada. Anteriormente, as Crias da Academia conquistaram o Brasileirão Sub-17 em 2022, após vitória por 2 a 1 sobre o Grêmio na decisão. No ano seguinte, novo título, desta vez diante do rival São Paulo, com vitória por 3 a 0.

Paralelamente ao Campeonato Brasileiro, o time Sub-17 do Verdão disputa o Campeonato Paulista da categoria. Na última rodada, venceu o ECUS por 2 a 0. Agora, a equipe terá pela frente o Guarulhos, no sábado (13), às 11h, no Estádio Cícero Miranda.

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Palmeiras goleou o Santos pelo Brasileirão sub-17 (Foto: Fabio Menotti/Palmeiras)

Escalação do Palmeiras

Audo; Samuel (Robert), João Conti, Lucas Silva (Paulo Matheus) e Juan Ramos; Niakson, Ruan Yago e Thauan (Isaac Nicolas); João França (Erick Vitor), Ícaro (Harthur) e Kaique Gabriel (Caio Matheus). Técnico: Artur Itiro.

Jogos do Palmeiras pelo Brasileiro Sub-17

30/05: Atlético-GO 1 x 2 Palmeiras – Valdir Cândido de Queiroz

Gols: João França e Diego

04/06: Palmeiras 5 x 1 Vitória – Arena Crefisa Barueri

Gols: Ícaro (três vezes), Niakson e Juan Ramos

11/06: Palmeiras 4 x 1 Santos – Arena Crefisa Barueri

Gols: Niakson, João França, Thauan e Juan Ramos

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