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Allan decola no Palmeiras e supera em seis meses o que fez em todo o ano de 2025

Com mais espaço no elenco de Abel Ferreira, meia-atacante já ultrapassou as marcas registradas em toda a última temporada

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Rafaela Cardoso
São Paulo (SP)
Dia 08/06/2026
06:30
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Allan, do Palmeiras, contra a Chapecoense (Foto: Yuri Murakami/f2.8 news/Folhapress)
imagem cameraAllan, atacante do Palmeiras (Foto: Yuri Murakami/f2.8 news/Folhapress)
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O meia-atacante Allan é um dos pilares da equipe comandada por Abel Ferreira. O jovem de 22 anos é um dos jogadores com mais regularidade no Palmeiras em 2026, sendo titular absoluto no setor ofensivo do líder do Brasileirão. E os números mostram o motivo do destaque: já superou toda a sua temporada de 2025.

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Só neste primeiro semestre de 2026, Allan já superou sua própria marca em participações em gols do ano passado, com seis tentos e quatro assistências em 34 partidas. Já em 2025, foram 54 jogos, três gols e quatro assistências. A diferença é que, agora, o jogador já se firmou na equipe e ganhou mais confiança do elenco e comissão técnica.

Com seis bolas na rede, Allan é o terceiro maior artilheiro da equipe nesta temporada, ao lado de Vitor Roque e Jhon Arias. O jovem só fica atrás de Flaco López, que tem 14, e Ramón Sosa, com sete.

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Allan cresce em jogos grandes do Palmeiras, não se esconde e, quando não dá assistências, marca gols. Prova disso são os jogos grandes em que o camisa 40 se destaca e vai às redes, como contra Flamengo, Botafogo, Fluminense e Santos, só nesta temporada.

Graças às boas apresentações, está no radar do futebol europeu desde 2025 e já fez o Palmeiras recusar propostas altas para mantê-lo no elenco. A mais recente veio do Napoli, da Itália, por cerca de 35 milhões de euros (R$ 218,7 milhões) + 5 milhões de euros em bônus (R$ 31,2 milhões), no início deste ano. A ideia da diretoria é seguir com a joia por mais um tempo.

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No Palmeiras desde o Sub-15, o camisa 40 estreou como titular da equipe profissional no dia 25 de janeiro de 2025. E a primeira bola na rede não demorou a sair: marcou na vitória por 3 a 2 sobre o Mirassol, no dia 23 de fevereiro, e garantiu a classificação do Palmeiras ao mata-mata do Paulistão.

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Allan pelo Palmeiras:

2026

34 jogos
2368 minutos jogados
6 gols
4 assistências
237 minutos para participar de gol
57 finalizações (20 no gol)
41 passes decisivos
5 grandes chances criadas
66 dribles certos
84% de acerto no passe
47 desarmes

2025

54 jogos
1762 minutos jogados
3 gols
4 assistências
252 minutos para participar de gol
45 finalizações (11 no gol)
24 passes decisivos
4 grandes chances criadas
55 dribles certos
80% de acerto no passe
44 desarmes

*Os números acima foram fornecidos pelo Sofascore.

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Allan, do Palmeiras, foi suspenso no Brasileirão (Foto: Marcello Zambrana/AGIF/Gazeta Press)
(Foto: Marcello Zambrana/AGIF/Gazeta Press)


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