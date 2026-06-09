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Mercado: Palmeiras se afasta de Nino, adapta reforço e mira manutenção na janela

Principal foco da diretoria é não perder atletas titulares para o segundo semestre

PorVitor PalharesSão Paulo (SP)
09/06/2026 12:19
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Allan, do Palmeiras, contra a Chapecoense (Foto: Yuri Murakami/f2.8 news/Folhapress)
Allan, do Palmeiras, contra a Chapecoense (Foto: Yuri Murakami/f2.8 news/Folhapress)

O Palmeiras voltou atrás após manter contatos constantes com o zagueiro Nino e mudou o foco para a próxima janela de transferências. Nos últimos meses, o clube chegou a acertar bases com o staff do atleta, mas teve a negociação travada pelo Zenit, que não gostaria de perder um de seus defensores no meio da temporada europeia.

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    Os embates recentes nas tratativas por Nino, aliados à chegada de Barboza, fizeram com que a direção entendesse não ser necessária uma nova contratação para o setor. Isso porque o Palmeiras mantém postura firme no mercado e não pretende negociar nenhum jogador escalado com frequência pelo técnico Abel Ferreira.

    Visto como uma oportunidade de mercado, Barboza estava em reta final de contrato com o Botafogo e livre para assinar um pré-acordo. Para não entrar em leilão e garantir o reforço para o segundo semestre, o Palmeiras desembolsou cerca de R$ 20 milhões pelo zagueiro, que chega para disputar a titularidade ao lado de Gustavo Gómez na zaga.

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    Apesar de já anunciado, o novo reforço poderá estrear apenas em julho, quando a equipe volta aos gramados para enfrentar o Coritiba. Com isso, o Palmeiras utiliza o período sem jogos para adaptar Barboza ao novo ambiente e aos demais atletas.

    Alexander Barboza vai estrear no Palmeiras depois da Copa do Mundo (Foto: Reprodução Instagram jogador)
    Alexander Barboza vai estrear com a camisa do Palmeiras depois da Copa do Mundo (Foto: Reprodução Instagram jogador)

    Palmeiras no mercado

    O Palmeiras acredita ter um elenco balanceado para a reta final de temporada após a chegada de Barboza para aumentar o número de opções na defesa. Anteriormente, Abel Ferreira contava com os titulares Gómez e Murilo, além de Bruno Fuchs, reserva imediato, e Benedetti.

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    Salvo novas oportunidades de mercado, o Palmeiras terá como foco na próxima janela a manutenção de seus titulares. Entre os principais alvos visados pelo exterior, aparecem os atacantes Flaco López e Allan.

    Luighi, por sua vez, é um nome que pode deixar o Alviverde. O jogador não vem correspondendo em campo às oportunidades dadas pela comissão técnica e foi alvo de sondagens recentes — tanto de clubes do exterior quanto do futebol brasileiro.

    Ainda de folga, o elenco do Palmeiras se reapresenta na Academia de Futebol no dia 21 de junho para dar início à preparação para o segundo semestre. Já os convocados para a Copa do Mundo dependem das campanhas de suas respectivas seleções para retornar a São Paulo.

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