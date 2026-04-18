Palmeiras revela entrevista inédita com Oscar Schmidt: 'me projetou para o basquete'

O Palmeiras divulgou uma entrevista inédita com Oscar Schmidt, ídolo do basquete brasileiro, que faleceu na última sexta-feira (17). O material foi gravado em 2019, durante visita da lenda ao clube que o revelou.

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Durante a entrevista, ele relembra com carinho a trajetória nas categorias de base do alviverde, que definiu como um "momento lindo" da carreira. Oscar estreou na equipe adulta do Palmeiras em agosto de 1975 e defendeu o clube até 1978.

Nesse período, conquistou o Campeonato Brasileiro e foi vice-campeão sul-americano, além de popularizar a famosa jogada "ponte aérea", em que um atleta lança a bola para um companheiro que, ainda em movimento ou salto, a receba no ar e faça o arremesso.

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Além dos primeiros passos no basquete, o Palmeiras também ficou marcado na vida pessoal de Oscar, já que foi lá que conheceu a esposa Maria Cristina, quando ainda tinha 17 anos. O número 14, que usou ao longo de sua carreira, foi escolhido em referência à data que os dois começaram a namorar.

— O Palmeiras foi que me projetou pro basquete. Foi aí que conheci a pessoa mais importante da minha vida, a minha "gandulinha". Estamos juntos até hoje, foi minha gandula em todos os sentidos. O que você imaginar de bom, ela foi - disse.

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Oscar Schmidt iniciou a carreira no basquete profissional jogando pelo Palmeiras (Foto: Acervo Histórico do Palmeiras)

Reverência a Oscar Schmidt no mundo do esporte

A partida de Oscar mobilizou homenagens que extrapolaram o mundo do basquete. Na sexta-feira, foi respeitado um minuto de silêncio antes dos jogos Osasco x Minas e Sesc Flamengo x Praia Clube, válidos pela semifinal da Superliga Feminina de Vôlei. No futebol, o Flamengo anunciou que Arrascaeta usará a camisa 14, número que marcou a passagem de Oscar Schmidt pela Gávea, no duelo contra o Bahia, neste domingo (19).

Antes de a bola subir para o duelo pelo play-in da NBA, o técnico Steve Kerr, do Golden State Warriors, dedicou parte de sua coletiva de imprensa para homenagear Oscar Schmidt. Ele relembrou um momento dramático do Mundial de 1986, quando rompeu o ligamento cruzado anterior e foi carregado nos braços pelo brasileiro.

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