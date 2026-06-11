Entenda o calendário dos jogadores do Palmeiras convocados durante a Copa do Mundo Segundo clube brasileiro com mais representantes no torneio, Alviverde organiza calendário para acompanhar seus jogadores e define retorno dos treinos em junho

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O Palmeiras é o segundo clube brasileiro com mais convocados para a Copa do Mundo, com sete nomes garantidos no torneio. Além deles, Agustín Giay integra o elenco da Seleção Argentina, mas ainda não está confirmado para o Mundial. Mesmo sem estar entre os 26 atletas selecionados por Lionel Scaloni, os próximos dias serão decisivos para o lateral-direito do time alviverde. Ele pode aumentar o número de representantes palmeirenses para oito, caso seja chamado na vaga de Leonardo Balerdi, que foi cortado por lesão.

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Dessa maneira, a equipe palestrina vem se organizando, pensando também no calendário de seus jogadores no Mundial. Pilares do elenco, como Gustavo Gómez, Jhon Arias, Flaco López, Emiliano Martínez, Ramon Sosa, Maurício e Piquerez (que vem se recuperando de uma cirurgia no tornozelo direito), além do próprio Giay, estarão presentes no torneio defendendo suas respectivas seleções.

Calendário Geral da Copa do Mundo de 2026

A atual Copa do Mundo, que será o primeiro Mundial disputado com 48 seleções, teve que realizar algumas mudanças em seu cronograma. Por conta disso, foi proposta uma nova etapa logo após a fase de grupos, denominada segunda fase (16-avos de final). Dessa maneira, o calendário completo da Copa ficou definido da seguinte forma:

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Fase de Grupos: 11 de junho a 27 de junho;

11 de junho a 27 de junho; Segunda fase (16-avos): 28 de junho a 3 de julho;

28 de junho a 3 de julho; Oitavas de final: 4 de julho a 7 de julho;

4 de julho a 7 de julho; Quartas de final: 9 de julho a 11 de julho;

9 de julho a 11 de julho; Semifinal: 14 de julho a 15 de julho;

14 de julho a 15 de julho; Final: 19 de julho.

Calendário detalhado por seleção e jogador

Paraguai (Gustavo Gómez, Maurício e Ramon Sosa)

O Paraguai é o elenco que vai contar com o maior número de atletas do Palmeiras. Gustavo Gómez, capitão da equipe alviverde e da Albirroja, é peça fundamental dos paraguaios para tentar chegar às fases mais avançadas da Copa. Além dele, o meio-campista Maurício, que se naturalizou paraguaio em fevereiro deste ano com o objetivo de disputar o torneio, tem acumulado bons jogos e distribuiu assistência no último jogo preparatório, vencido por 4 a 0. O ataque ainda conta com o palmeirense Ramon Sosa.

Integrante do Grupo D, o Paraguai terá como adversários os Estados Unidos, a Austrália e a Turquia. Se a seleção paraguaia não avançar, os jogadores palmeirenses voltam para o Brasil no dia 25 de junho. Caso a equipe se classifique, seguirá o cronograma estipulado pela Fifa.

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Estreia: Sexta-feira (12), às 22h (de Brasília) - contra os Estados Unidos;

Sexta-feira (12), às 22h (de Brasília) - contra os Estados Unidos; Fim da fase de grupos: 25 de junho, às 23h (de Brasília) - contra Austrália.

Uruguai (Piquerez e Emiliano Martínez)

Diferente dos demais convocados do Palmeiras, Piquerez e Emiliano Martínez não entraram em campo antes da Copa do Mundo, já que o Uruguai optou por não realizar amistosos preparatórios.

A situação de Piquerez é mais específica, pois ele vem se recuperando de uma cirurgia no tornozelo após uma forte entrada de Madueke em um amistoso contra a Inglaterra, em março. Desde então, o lateral não jogou e agora realiza os últimos ajustes com o departamento médico uruguaio para ser liberado para treinar com bola sem restrições. Já o volante Emiliano Martínez teve bons momentos com a camisa do Palmeiras nas últimas partidas, mas deve iniciar o torneio como reserva da Celeste.

Caso o Uruguai passe para a segunda fase, os atletas seguirão o calendário da Fifa com os períodos pré-estabelecidos.

Estreia: 15 de junho, às 19h (de Brasília) – contra a Arábia Saudita;

15 de junho, às 19h (de Brasília) – contra a Arábia Saudita; Fim da fase de grupos: 26 de junho – contra a Espanha.

Colômbia (Jhon Arias)

Jhon Arias foi o primeiro jogador do elenco do Palmeiras confirmado para a disputa da Copa do Mundo. O meia-atacante representará a Colômbia, uma das seis seleções sul-americanas classificadas para a competição.

Arias, destaque de sua seleção, foi contratado pelo Verdão na última janela de transferências em uma operação superior a R$ 150 milhões para tirá-lo do futebol inglês. O jogador assumiu a titularidade logo nas primeiras partidas e já soma seis gols e duas assistências pelo clube. A seleção colombiana está no Grupo K, ao lado de Uzbequistão, Congo e Portugal. Se a Colômbia avançar, o atleta segue o cronograma das fases seguintes.

Estreia: 17 de junho – contra o Uzbequistão;

17 de junho – contra o Uzbequistão; Fim da fase de grupos: 27 de junho – contra Portugal.

Argentina (Flaco López e Agustín Giay)

A Argentina venceu a Islândia por 3 a 0 na última terça-feira (9), em seu último teste antes do Mundial. Os destaques do confronto, além de Lionel Messi, foram a dupla alviverde Flaco López e Agustín Giay, titulares juntos pela primeira vez. Flaco tem sido muito bem avaliado pela mídia argentina. O jornal Olé destacou que ele mostrou pontos interessantes para o técnico Lionel Scaloni.

Giay, por sua vez, vive a incerteza da lista de espera. Com o corte de Leonardo Balerdi por lesão, uma vaga se abriu e o lateral pode entrar no grupo definitivo dos 26 convocados, cuja definição deve sair ainda esta semana.

A Albiceleste está no Grupo J, ao lado de Argélia, Áustria e Jordânia. Caso avance, a equipe segue as datas da Fifa até a final.

Estreia: 16 de junho, às 22h (de Brasília) – contra a Argélia;

16 de junho, às 22h (de Brasília) – contra a Argélia; Fim da fase de grupos: 27 de junho – contra a Jordânia.

Quando volta o elenco do Palmeiras aos treinos?

Segundo o clube, o elenco alviverde se reapresenta na Academia de Futebol na noite do dia 21 de junho. O atacante Vitor Roque, porém, seguirá cronograma presencial de recuperação de cirurgia no tornozelo esquerdo neste período. Nesta fase final de recesso, o restante dos jogadores cumprirá atividades remotas prescritas pelo Núcleo de Saúde e Performance do clube.

Convocados do Palmeiras para a Copa do Mundo

Argentina: Giay* e Flaco López Colômbia: Jhon Arias Paraguai: Gustavo Gómez, Mauricio e Ramón Sosa Uruguai: Piquerez e Emiliano Martínez

*Giay participa dos treinamentos com a Argentina nos Estados Unidos, mas não integra a lista de 26 convocados por Scaloni.

Palmeiras na vitória sobre o Junior Barranquilla (COL) por 4 a 1 durante partida válida pela Copa Libertadores, no Nubank Parque (Foto: Alex Silva/Agência Pixel Press/Folhapress)

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