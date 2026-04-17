Palmeiras e Athletico se enfrentam neste domingo (19), a partir das 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto entre as equipes terá transmissão do Premiere (pay-per-view).

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Líder do Brasileirão, o Palmeiras soma 26 pontos, seis à frente do Flamengo, segundo colocado da competição, com um jogo a menos. Para o confronto, o Alviverde não contará com o técnico Abel Ferreira e o volante Marlon Freitas, suspensos.

Ficha do jogo PAL CAP BRASILEIRÃO 12ª - Rodada Data e Hora domingo, 19 de abril, às 18h30 (de Brasília) Local Allianz Parque, em São Paulo (SP) Árbitro Felipe Fernandes de Lima (MG) Assistentes Eduardo Gonçalves da Cruz (MS) e Celso Luiz da Silva (MG) Var Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG) Onde assistir Não definido

O Athletico, por sua vez, soma 19 pontos e atualmente luta para entrar no G4 do Brasileirão. Ao todo, são seis vitórias, um empate e quatro derrotas. Na última rodada, venceu a Chapecoense por 2 a 0, na Ligga Arena.

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✅ FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X ATHLETICO

BRASILEIRÃO - 12ª RODADA

📆 Data e horário: domingo, 19 de abril de 2026, às 18h30 (de Brasília)

📍 Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

📺 Onde assistir: Premiere

🟨 Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

🚩 Assistentes: Eduardo Gonçalves da Cruz (MS) e Celso Luiz da Silva (MG)

🖥️ VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

Palmeiras encara o Athletico, neste domingo (19), pelo Campeonato Brasileiro. Confira detalhes de onde assistir ao jogo (Foto: Miguel SCHINCARIOL / AFP)

Prováveis escalações

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Arthur; Lucas Evangelista, Andreas Pereira, Jhon Arias, Allan e Mauricio (Vitor Roque); Flaco López.

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ATHLETICO (Técnico: Odair Hellmann)

Santos; Benavídez, Aguirre, Arthur Dias e Esquivel; Luiz Gustavo, Portilla e Dudu; Mendoza, Viveros e Julimar.

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