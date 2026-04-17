Palmeiras x Athletico: onde assistir e escalações do jogo pelo Brasileirão
Equipes se enfrentam neste domingo (19), às 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque
- Matéria
- Mais Notícias
Palmeiras e Athletico se enfrentam neste domingo (19), a partir das 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto entre as equipes terá transmissão do Premiere (pay-per-view).
Relacionadas
+ Palmeiras atualiza DM antes de partida contra o Athletico
Líder do Brasileirão, o Palmeiras soma 26 pontos, seis à frente do Flamengo, segundo colocado da competição, com um jogo a menos. Para o confronto, o Alviverde não contará com o técnico Abel Ferreira e o volante Marlon Freitas, suspensos.
Ficha do jogo
O Athletico, por sua vez, soma 19 pontos e atualmente luta para entrar no G4 do Brasileirão. Ao todo, são seis vitórias, um empate e quatro derrotas. Na última rodada, venceu a Chapecoense por 2 a 0, na Ligga Arena.
✅ FICHA TÉCNICA
PALMEIRAS X ATHLETICO
BRASILEIRÃO - 12ª RODADA
📆 Data e horário: domingo, 19 de abril de 2026, às 18h30 (de Brasília)
📍 Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)
📺 Onde assistir: Premiere
🟨 Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)
🚩 Assistentes: Eduardo Gonçalves da Cruz (MS) e Celso Luiz da Silva (MG)
🖥️ VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG)
Prováveis escalações
PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)
Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Arthur; Lucas Evangelista, Andreas Pereira, Jhon Arias, Allan e Mauricio (Vitor Roque); Flaco López.
ATHLETICO (Técnico: Odair Hellmann)
Santos; Benavídez, Aguirre, Arthur Dias e Esquivel; Luiz Gustavo, Portilla e Dudu; Mendoza, Viveros e Julimar.
➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras
🤑 Aposte em jogos da Copa Libertadores! Clique aqui e saiba mais!
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias