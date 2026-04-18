Novo gramado do Palmeiras tem aval do elenco e elogios de adversários

O gramado do Allianz Parque, casa do Palmeiras, passou por reformas no início da temporada. Entre as principais melhorias realizadas estão o retorno da "memória" do material sintético, que impacta diretamente na dinâmica de jogo, e a coloração, agora mais verde.

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Os atletas alviverdes, assim como membros do staff, tiveram participação nos processos de melhoria. Ambos elogiaram as condições do novo campo, assim como adversários do Palmeiras no período.

- O gramado está espetacular, está muito bom. A cor também foi acertada, parece muito com o gramado natural - explicou Flaco López.

Zé Ricardo, técnico do Sporting Cristal, adversário do Palmeiras na última quinta-feira (16), afirmou ser favorável a campos de grama natural, mas elogiou a condição do gramado sintético. Para o treinador, a derrota por 2 a 1 não foi condicionada ao material, também elogiado por seus jogadores durante o reconhecimento antes do duelo.

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- Eu tenho muito claro que o futebol deveria sempre ser jogado no gramado natural, como um conceito meu mesmo. Mas os jogadores, depois do aquecimento, me falaram muito bem do gramado e eu vi ali de perto. Lógico que eu só entrei de tênis, mas vi muito de perto e parece de muita boa qualidade. Acredito que não influenciou no resultado da partida. Pelo contrário, acho que o nivelamento e a perfeição do gramado dão uma condição muito boa para se jogar - disse Zé Ricardo, treinador do Sporting Cristal.

Na partida que marcou o retorno ao Allianz Parque, o Palmeiras recebeu o Mirassol, em duelo válido pelo Campeonato Brasileiro. Dentro de campo, vitória simples da equipe de Abel Ferreira, com gol do atacante Flaco López.

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Fora dele, o gramado voltou a ser assunto, desta vez na zona mista. Willian Machado, zagueiro da equipe rival, comentou as condições de jogo e, assim como Zé Ricardo, não condicionou a derrota ao material sintético.

- Não tem desculpa nenhuma de gramado hoje (para a derrota do Mirassol por 1 a 0 para o Palmeiras). Realmente a equipe do Palmeiras foi mais eficiente que a gente. Não tenho nada a falar, porque a gente conseguiu jogar. E parabenizar também, porque ficou um gramado muito bom para jogar, apesar de ser sintético - disse Willian Machado, zagueiro do Mirassol.

Aproveitamento perfeito no Allianz

O Palmeiras atuou apenas quatro vezes no Allianz Parque em 2026. No entanto, o aproveitamento segue perfeito, com quatro vitórias. São seis gols marcados e apenas dois sofridos, com saldo positivo de quatro.

Palmeiras 2x1 Sporting Cristal - Libertadores Palmeiras 2x1 Botafogo - Brasileiro Palmeiras 1x0 Mirassol - Brasileiro Palmeiras 1x0 Mirassol - Paulista

No período sem o Allianz Parque, o Palmeiras mandou seus jogos na Arena Barueri, gerida por uma das empresas da presidente Leila Pereira. Nesse recorte, a equipe permaneceu invicta como mandante e conquistou o 27º título paulista de sua história.

Allianz Parque durante partida entre Palmeiras e Mirassol (Foto: Vitor Palhares / Lance!)

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