Diferente dos demais convocados do Palmeiras, Piquerez e Emiliano Martínez não entraram em campo antes da Copa do Mundo. O Uruguai, assim como no último Mundial, optou por não realizar amistosos preparatórios.

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+ Convocados do Palmeiras: Arias protagonista, Gómez líder e dupla argentina discreta

As últimas duas partidas da equipe liderada por Marcelo Bielsa aconteceram na Data Fifa de março, a última antes da Copa. Na ocasião, os uruguaios empataram ambas. A primeira, por 1 a 1, com a Inglaterra. Já a segunda terminou sem gols, diante da Argélia.

O duelo contra os ingleses em Wembley, inclusive, marcou a última partida de Piquerez em 2026. Durante o amistoso, o lateral-esquerdo sofreu forte entrada de Madueke e precisou ser substituído ainda nos minutos iniciais.

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Após exames de imagem, foi constatada lesão no tornozelo e optou por realizar procedimento cirúrgico para estar à disposição do Uruguai para o Mundial. A convocação do defensor do Palmeiras dependia apenas do aval médico, segundo antecipado pela reportagem do Lance!, e foi confirmada pela seleção nos últimos dias.

Piquerez, lateral do Palmeiras, saiu machucado do amistoso entre Uruguai e Inglaterra após lance com Madueke (Foto: GLYN KIRK / AFP)

A estreia do Uruguai na Copa do Mundo acontece no dia 15 de junho, a partir das 19h (de Brasília), contra a Arábia Saudita. Em seguida, a equipe encara Cabo Verde antes de encerrar a fase de grupos diante da Espanha.

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Grupo do Uruguai no Mundial

Espanha

Cabo Verde

Arábia Saudita

Uruguai

Convocados do Palmeiras para a Copa do Mundo

Argentina: Flaco López Colômbia: Jhon Arias Paraguai: Gustavo Gómez, Mauricio e Ramón Sosa Uruguai: Piquerez e Emiliano Martínez

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