logo Lance!
Logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasJogos de HojeVídeos

Abel Ferreira e ex-Real Madrid aparecem entre candidatos para assumir clube da Premier League

Arbeloa, no entanto, está mais próximo do acerto

PorTiago Teixeira MendesRio de Janeiro (RJ)
11/06/2026 09:13
Supervisionado porNathalia Gomes,
Favorite o Lance! no Google
Abel Ferreira, técnico do Palmeiras
Abel Ferreira, técnico do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Sem treinador desde a saída de Marco Silva para o Benfica, o Fulham iniciou uma série de consultas no mercado e colocou dois nomes bastante distintos entre os candidatos ao cargo: Abel Ferreira, que segue à frente do Palmeiras, e Álvaro Arbeloa, ex-comandante do Real Madrid. As informações foram divulgadas pelos jornalistas Ben Jacobs e David Ornstein.

continua após a publicidade
  • Time do Haiti (Foto: Divulgação seleção haitiana)

    Confira como chega o Haiti para estreia na Copa do Mundo

    Copa do Mundo
    Há 9 horas
  • Lance!

    México tenta encerrar tabu histórico em jogos de abertura de Copa do Mundo

    Copa do Mundo
    Há 18 horas
  • Lance!

    Guia Lance!: tudo o que você precisa saber sobre a Copa do Mundo de 2026

    Copa do Mundo
    Há 13 horas

    • ➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

    A busca por um novo treinador ganhou força depois que Kieran McKenna, inicialmente considerado um dos favoritos para o cargo, optou por fazer uma pausa na carreira. Com isso, a diretoria do Fulham voltou ao mercado e passou a analisar diferentes perfis para assumir o projeto na Premier League.

    continua após a publicidade

    Além de Abel e Arbeloa, nomes como Frank Lampard, Hugo Oliveira, do Famalicão, e Ruben Amorim também foram mencionados entre as alternativas avaliadas pelo clube inglês.

    Abel segue prestigiado na Europa

    O interesse em Abel Ferreira não é novidade. Desde que assumiu o Palmeiras, o português passou a ser frequentemente associado a equipes do futebol europeu, especialmente da Inglaterra. Tottenham, Wolverhampton, Everton e West Ham já tiveram seu nome ligado ao treinador em diferentes momentos.

    continua após a publicidade

    Desta vez, porém, o cenário parece semelhante aos anteriores. De acordo com apuração do ge, o Palmeiras não foi procurado pelo Fulham e trata a situação com tranquilidade. Internamente, a avaliação é de que não existe qualquer sinal de ruptura do projeto conduzido pelo treinador.

    Abel tem contrato com o clube paulista até dezembro de 2027 e, tanto ele quanto a presidente Leila Pereira, já manifestaram publicamente o desejo de cumprir o vínculo até o fim. O acordo, inclusive, não possui multa rescisória, o que faz com que qualquer eventual saída dependa exclusivamente da vontade do treinador.

    Abel Ferreira - escalação Palmeiras
    Abel Ferreira, técnico do Verdão (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

    Arbeloa já conversou com o Fulham

    Enquanto o nome de Abel aparece como possibilidade, Arbeloa parece estar em estágio mais avançado no processo de seleção. Segundo David Ornstein e Guillermo Rai, do "The Athletic", o ex-jogador da seleção espanhola já se reuniu com dirigentes do Fulham para discutir a vaga deixada por Marco Silva.

    Aos 43 anos, Arbeloa ficou livre no mercado após deixar o comando do Real Madrid. Sua passagem pela equipe principal do clube espanhol durou cerca de seis meses, período iniciado após a saída de Xabi Alonso.

    Antes disso, o ex-lateral trabalhava nas categorias de base do Real Madrid e era considerado uma das apostas do clube para o futuro. Como jogador, construiu carreira vitoriosa, conquistando duas Champions League pelo Real Madrid e participando da geração histórica da Espanha campeã da Copa do Mundo de 2010 e das Eurocopas de 2008 e 2012.

    Arbeloa também conhece o futebol inglês. Durante a carreira, defendeu Liverpool e West Ham, experiência que pode ser vista como um trunfo em sua candidatura ao cargo.

    A missão do próximo treinador será dar sequência ao trabalho desenvolvido por Marco Silva. Contratado em 2021, o português levou o Fulham ao título da Championship logo em sua primeira temporada e consolidou o clube na Premier League nos anos seguintes. Sob seu comando, a equipe terminou a liga inglesa em 10º, 13º, 11º e 11º lugares, alcançando estabilidade rara para um clube que recentemente alternava entre acessos e rebaixamentos.

    💸 Ganhe 100% em aposta extra até R$100 na Novibet — aproveite somente hoje
    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    ➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

    📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Onde AssistirVeja onde assistir aos jogos da Copa do Mundo nesta quinta-feira (11/6)Há 16 minutos
    Time do Haiti (Foto: Divulgação seleção haitiana)
    Copa do MundoConfira como chega o Haiti para estreia na Copa do MundoHá 31 minutos
    Copa do MundoMéxico tenta encerrar tabu histórico em jogos de abertura de Copa do MundoHá 1 hora
    Copa do MundoGuia Lance!: tudo o que você precisa saber sobre a Copa do Mundo de 2026Há 1 hora
    Mbappé se aproxima de recorde e pode superar nomes históricos (Foto: Sameer AL-DOUMY / AFP)
    Copa do MundoCopa do Mundo: Mbappé pode superar Platini, Henry, Giroud e outros ídolos da FrançaHá 2 horas
    Onde AssistirJogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quinta-feira (11/06/2026)Há 3 horas

    Mais LANCE!

    Alemanha x Eua (Foto: Max Galys / DFB)
    Alemanha chega à Copa com a maior sequência de vitórias entre as seleções
    Caetano celebra título do Campeonato Japonês pelo Vissel Kobe (Foto: Divulgação)
    Caetano celebra título japonês pelo Vissel Kobe: 'Momento muito especial'
    Sub-20 do Cruzeiro em 2019 (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
    Talento desperdiçado? Trio que está na Copa do Mundo foi formado no Cruzeiro, mas pouco aproveitado
    A Inglaterra venceu a Costa Rica em amistoso antes da Copa do Mundo (Foto: Rich Storry/Getty Images/AFP)
    Inglaterra domina Costa Rica e vence amistoso preparatório para Copa do Mundo
    Flamengo x Olimpia - Sampaoli e Bruno Henrique
    Ex-Flamengo e Atlético é anunciado em time argentino
    Dudinha sofre lesão no joelho em Brasil x Estados Unidos. (Kely Pereira - Staff Images)
    Dudinha tem lesão no joelho confirmada após amistoso da Seleção Brasileira
    Harry Kane comemora gol da Inglaterra sobre Senegal
    Harry Kane vai jogar a Copa do Mundo?
    Condições climáticas adiaram o amistoso pré-Copa do Mundo entre Inglaterra e Costa Rica (Foto: Alex Menendez/Getty Images/AFP)
    'Weather delay': protocolo de condições climáticas ameaça atrasar jogos da Copa do Mundo
    Condições climáticas adiaram o amistoso pré-Copa do Mundo entre Inglaterra e Costa Rica (Foto: Rich Storry/Getty Images/AFP)
    Chuva atrasa amistoso entre Inglaterra e Costa Rica às vésperas da Copa do Mundo
    Ronado Fenômeno lamenta a eliminação da Seleção Brasileira na final da Copa do Mundo contra a França, em 1998 (Foto: Acervo L!)
    Brasil, Argentina e mais: conheça as estatísticas bizarras que desafiam a razão na Copa
    EUA justificam veto a árbitro somali por supostos vínculos com terrorismo
    México x África do Sul farão o primeiro jogo da Copa do Mundo (Arte: Lance!)
    México x África do Sul: onde assistir e prováveis escalações ao jogo da abertura da Copa do Mundo
    Girrad Samour, presidente da Anaji, mostra preocupação com casos de islamofobia na Copa do Mundo
    Presidente de associação de juristas islâmicos vê islamofobia dos EUA na Copa do Mundo