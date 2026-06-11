Abel Ferreira e ex-Real Madrid aparecem entre candidatos para assumir clube da Premier League Arbeloa, no entanto, está mais próximo do acerto

Sem treinador desde a saída de Marco Silva para o Benfica, o Fulham iniciou uma série de consultas no mercado e colocou dois nomes bastante distintos entre os candidatos ao cargo: Abel Ferreira, que segue à frente do Palmeiras, e Álvaro Arbeloa, ex-comandante do Real Madrid. As informações foram divulgadas pelos jornalistas Ben Jacobs e David Ornstein.

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A busca por um novo treinador ganhou força depois que Kieran McKenna, inicialmente considerado um dos favoritos para o cargo, optou por fazer uma pausa na carreira. Com isso, a diretoria do Fulham voltou ao mercado e passou a analisar diferentes perfis para assumir o projeto na Premier League.

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Além de Abel e Arbeloa, nomes como Frank Lampard, Hugo Oliveira, do Famalicão, e Ruben Amorim também foram mencionados entre as alternativas avaliadas pelo clube inglês.

Abel segue prestigiado na Europa

O interesse em Abel Ferreira não é novidade. Desde que assumiu o Palmeiras, o português passou a ser frequentemente associado a equipes do futebol europeu, especialmente da Inglaterra. Tottenham, Wolverhampton, Everton e West Ham já tiveram seu nome ligado ao treinador em diferentes momentos.

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Desta vez, porém, o cenário parece semelhante aos anteriores. De acordo com apuração do ge, o Palmeiras não foi procurado pelo Fulham e trata a situação com tranquilidade. Internamente, a avaliação é de que não existe qualquer sinal de ruptura do projeto conduzido pelo treinador.

Abel tem contrato com o clube paulista até dezembro de 2027 e, tanto ele quanto a presidente Leila Pereira, já manifestaram publicamente o desejo de cumprir o vínculo até o fim. O acordo, inclusive, não possui multa rescisória, o que faz com que qualquer eventual saída dependa exclusivamente da vontade do treinador.

Abel Ferreira, técnico do Verdão (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Arbeloa já conversou com o Fulham

Enquanto o nome de Abel aparece como possibilidade, Arbeloa parece estar em estágio mais avançado no processo de seleção. Segundo David Ornstein e Guillermo Rai, do "The Athletic", o ex-jogador da seleção espanhola já se reuniu com dirigentes do Fulham para discutir a vaga deixada por Marco Silva.

Aos 43 anos, Arbeloa ficou livre no mercado após deixar o comando do Real Madrid. Sua passagem pela equipe principal do clube espanhol durou cerca de seis meses, período iniciado após a saída de Xabi Alonso.

Antes disso, o ex-lateral trabalhava nas categorias de base do Real Madrid e era considerado uma das apostas do clube para o futuro. Como jogador, construiu carreira vitoriosa, conquistando duas Champions League pelo Real Madrid e participando da geração histórica da Espanha campeã da Copa do Mundo de 2010 e das Eurocopas de 2008 e 2012.

Arbeloa também conhece o futebol inglês. Durante a carreira, defendeu Liverpool e West Ham, experiência que pode ser vista como um trunfo em sua candidatura ao cargo.

A missão do próximo treinador será dar sequência ao trabalho desenvolvido por Marco Silva. Contratado em 2021, o português levou o Fulham ao título da Championship logo em sua primeira temporada e consolidou o clube na Premier League nos anos seguintes. Sob seu comando, a equipe terminou a liga inglesa em 10º, 13º, 11º e 11º lugares, alcançando estabilidade rara para um clube que recentemente alternava entre acessos e rebaixamentos.

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