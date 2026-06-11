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Polícia investiga estupro de vulnerável no clube social do Palmeiras

Vítima é uma criança de 4 anos; clube disponibilizou equipe médica e advogados para acompanhar o caso

PorVitor PalharesSão Paulo (SP)
11/06/2026 17:01
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Palmeiras - clube social
Clube social do Palmeiras (Foto: Fabio Menotti/Palmeiras)

A Polícia Civil de São Paulo instaurou inquérito para investigar um caso de estupro de vulnerável ocorrido nas dependências do clube social do Palmeiras, localizado na zona oeste da capital paulista. A vítima é uma criança de quatro anos.

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    • A mãe prestou depoimento ainda na noite da última quarta-feira, data do ocorrido, na 4ª Delegacia de Defesa da Mulher. A vítima foi submetida a exames de corpo de delito no IML. Trecho do Boletim de Ocorrência enviado afirma que a jovem teria sido violentada dentro de um dos banheiros masculinos do clube social.

    O Palmeiras afirmou em nota, à qual a reportagem do Lance! teve acesso, que a presidente Leila Pereira suspendeu de forma imediata o suspeito do quadro de sócios. Em outro trecho, o clube informa que a criança, assim como a mãe, foi atendida por um médico do Palmeiras.

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    Além disso, o clube também determinou que advogados da instituição acompanhassem a vítima até a Delegacia de Defesa da Mulher para o registro da ocorrência.

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    Confira nota oficial do Palmeiras

    Na noite de quarta-feira (10), uma associada procurou a administração do Palmeiras para relatar um caso de abuso sexual cometido contra sua filha, possivelmente nas dependências do clube social.

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    Após acolher a mãe e a criança, que foi atendida por um médico do Palmeiras, a administração designou que um dos advogados do clube as acompanhasse até a Delegacia de Defesa da Mulher para o registro da ocorrência.

    Prontamente, iniciou-se um trabalho de apuração interna por meio da análise das imagens do sistema de monitoramento – inclusive, todo o material já foi separado e enviado à polícia.

    Assim que foi informada sobre a ocorrência, a presidente Leila Pereira determinou a imediata suspensão de um associado suspeito de envolvimento no caso; se ficar comprovada a autoria ou participação dele neste crime abominável, ele será expulso do quadro associativo, sem prejuízo das demais medidas punitivas cabíveis.

    O Palmeiras repudia veementemente qualquer forma de violência ou abuso e não medirá esforços para que os fatos sejam rapidamente esclarecidos.

    Veja nota da Polícia Civil

    A Polícia Civil investiga uma ocorrência de estupro de vulnerável, ocorrida na tarde da quarta-feira (10), nas dependências de um clube esportivo, na rua Palestra Itália, em Perdizes, zona oeste da capital. A mãe da vítima, uma menor de 4 anos, prestou depoimento relatando os fatos na 4ª DDM (Norte) e também acionou a Polícia Militar. Foi requisitado exame do IML para a menor e diligências estão em andamento para localizar o autor pela 3ª DDM (Oeste) – responsável pela área dos fatos.

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