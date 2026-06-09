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De jovem algoz do Palmeiras a multicampeões europeus: a era dos técnicos estreantes na Copa de 2026

A mistura de juventude e experiência será a marca dos estreantes no mundial

PorLucas Moreira GomesRio de Janeiro (RJ)
09/06/2026 16:55
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Carlo Ancelotti na convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026 (Foto: Mauro PIMENTEL / AFP)
Carlo Ancelotti na convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026 (Foto: Mauro PIMENTEL / AFP)

A Copa do Mundo de 2026 entra para a história com o recorde de 27 treinadores estreantes no comando de seleções. Este fluxo inédito de debutantes é o reflexo direto do novo formato com 48 equipes, que abriu as portas para novas nações e acelerou a migração de grandes técnicos do futebol de clubes para o cenário internacional. Entre os novatos, grifes como Carlo Ancelotti, Thomas Tuchel, Julian Nagelsmann, Mauricio Pochettino e Sebastián Beccacece lideram uma autêntica revolução à beira do gramado.

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    Carlo Ancelotti (Brasil)

    O italiano é o nome mais gabaritado da lista e assume o maior desafio do torneio: conduzir o Brasil ao hexacampeonato, título que não vem há 24 anos. Dono de cinco taças da Champions League, o comandante trouxe sua vasta experiência em gestão de elencos para a Amarelinha. Ancelotti superou desfalques significativos e incertezas sobre as condições físicas de Neymar Jr. para moldar uma equipe competitiva, pronta para resgatar a hegemonia do país do futebol.

    Thomas Tuchel (Inglaterra)

    Com passagens por gigantes como Bayern de Munique e Chelsea, o alemão assumiu o English Team com a missão de quebrar um jejum que dura desde 1966. Conhecido por levar o PSG à final europeia em 2020, Tuchel iniciou seu ciclo sob o fogo cruzado de polêmicas ao barrar estrelas como Cole Palmer, Trent Alexander-Arnold e Phil Foden. O treinador formatou um grupo com sua identidade tática, liderado por Harry Kane, forte candidato a melhor jogador do mundo após uma temporada avassaladora na Alemanha.

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    Thomas Tuchel durante treino da seleção da Inglaterra
    Thomas Tuchel durante treino da seleção da Inglaterra (Foto: Divulgação/Inglaterra)

    Julian Nagelsmann (Alemanha)

    Aos 38 anos, o comandante da Alemanha ostenta o posto de técnico mais jovem da Copa do Mundo de 2026, apesar da bagagem digna de veterano. Em sua primeira experiência no futebol de seleções, ele lidera a reformulação germânica após um ciclo de quase três anos de trabalho. No currículo, Nagelsmann carrega o peso de ter conquistado a Bundesliga em 2022 e o bicampeonato da Supercopa da Alemanha pelo Bayern de Munique.

    Mauricio Pochettino (Estados Unidos)

    O experiente treinador argentino, que já dirigiu PSG, Chelsea e Tottenham, lidera os anfitriões norte-americanos em uma jornada de afirmação. Com uma meta mais modesta que a de seus pares europeus, Pochettino aposta no equilíbrio entre juventude e maturidade. O ataque ianque é a grande arma, composto por Balogun e Pulisic. No passado, o técnico ficou marcado por não extrair o brilho esperado do trio Messi, Neymar e Mbappé no PSG — feito que o espanhol Luis Enrique alcançou posteriormente, sem as mesmas estrelas.

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    Mauricio Pochettino, treinador da seleção dos Estados Unidos
    Mauricio Pochettino, treinador da seleção dos Estados Unidos (Foto: Reprodução/USMNT)

    Sebastián Beccacece (Equador)

    O torcedor do Palmeiras lembra bem do argentino de 45 anos, que chocou o continente em 2021 ao faturar a Recopa Sul-Americana pelo Defensa y Justicia em pleno solo paulista. Hoje, Beccacece vive um momento mágico no Equador. Sob seu comando, a equipe não sofre uma derrota sequer desde setembro de 2024. A seleção equatoriana carimbou o passaporte para o Mundial como vice-líder das Eliminatórias com 29 pontos, logo atrás da Argentina. O feito foi ainda maior porque o time superou o Brasil na tabela, mesmo com a perda de três pontos imposta pelo TAS devido a irregularidades na documentação do lateral Byron Castillo no ciclo anterior.

    Sebastián Beccacece esbravejando com a equipe (Foto:) Agustin Marcarian/AFP
    Sebastián Beccacece esbravejando com a equipe (Foto:) Agustin Marcarian/AFP

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