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Palmeiras encaminha chegada de joia e reforça hegemonia na base

Fabio So deve se apresentar na Academia de Futebol no início da próxima semana

PorVitor PalharesSão Paulo (SP)
12/06/2026 05:05
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Fabio So possui conversas avançadas com o Palmeiras (Foto: Reprodução)
Fabio So possui conversas avançadas com o Palmeiras (Foto: Reprodução)
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O Palmeiras encaminhou a chegada de Fabio So, meia português de 18 anos que estava no Burnley, da Inglaterra. O atleta, a princípio, chega para reforçar a equipe sub-20 alviverde, última categoria antes da transição para o profissional.

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    A expectativa é que Fabio chegue ao Brasil na próxima semana para iniciar as atividades com o restante do elenco comandado por Allan Barcelos. Meio-campista de origem, o português atua majoritariamente como segundo volante, posição que, no elenco principal, tem Andreas Pereira como titular.

    O atleta estava livre no mercado após deixar o Burnley e tinha como plano inicial permanecer no futebol europeu. O Palmeiras, por sua vez, enxergou uma oportunidade de mercado e iniciou as tratativas com seu estafe. Nesta temporada, So disputou 24 partidas.

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    A formação de jogadores de destaque no cenário internacional foi um dos principais fatores para convencer o meia a atuar no Brasil. Nos últimos anos, o Palmeiras revelou os atacantes Gabriel Jesus, Endrick e Estêvão, além do zagueiro Vitor Reis, a venda mais cara de um defensor na história do futebol brasileiro.

    Recentemente, o meia-atacante Allan foi a última Cria da Academia a ganhar destaque no elenco profissional e, assim como os jogadores citados anteriormente, também desperta interesse de clubes do futebol europeu. Nos últimos meses, inclusive, o Palmeiras recusou uma proposta de 35 milhões de euros do Napoli, da Itália, pelo atleta.

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    O movimento reforça a posição de destaque do Palmeiras na captação e formação de atletas. Entre os principais nomes das categorias de base atualmente estão os atacantes Eduardo Conceição e Heittor, além do marfinense Koné, outro jogador captado pelo departamento de base comandado por João Paulo Sampaio.

    — O Palmeiras me faz muito bem, a base me faz muito bem. Alguns dos meninos que hoje estão no profissional, conheci com 11 anos, pude vê-los se transformando em homens. Eu falo que já encontrei meu "nirvana", cheguei aonde queria chegar. Minha fome diária é encontrar as pessoas que gosto e fazer o que gosto, mas sempre sendo chato, cobrando. O clube nos dá essa estrutura e reconhecimento, por isso que a gente nunca pode baixar essa fome e deixar de ser protagonista — disse JP Sampaio.

    João Paulo Sampaio foi duro ao comentar eliminação do Palmeiras (Foto: Fabio Menotti/Palmeiras)
    João Paulo Sampaio, coordenador das categorias de base do Palmeiras (Foto: Fabio Menotti/Palmeiras)

    O Palmeiras promoveu mais de 50 jogadores formados nas categorias de base ao elenco profissional desde 2020. Além da contribuição esportiva para a conquista de títulos, esse grupo rendeu mais de R$ 1 bilhão aos cofres do clube.

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