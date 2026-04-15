O técnico Abel Ferreira, do Palmeiras, foi julgado pelo pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) na tarde desta quarta-feira (15). O tribunal reduziu a pena total de oito para sete jogos de suspensão, mantendo o treinador como desfalque nas competições nacionais.

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A punição referente à expulsão diante do Fluminense foi reduzida para um jogo. Já a sanção aplicada pelo episódio no clássico contra o São Paulo, de seis partidas, foi mantida. Com isso, Abel seguirá fora dos próximos quatro compromissos do clube no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil — a suspensão não se aplica à Libertadores, que faz parte da Conmebol.

Anteriormente, a diretoria do Palmeiras tentou obter efeito suspensivo para contar com o treinador à beira do campo no clássico contra o Corinthians, mas o pedido foi negado pelo STJD. A decisão gerou forte incômodo nos bastidores do clube, que considerou a punição "desproporcional e injusta". Por outro lado, o tribunal levou em conta a reincidência de Abel Ferreira em casos semelhantes.

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Abel Ferreira, técnico do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Jogos que Abel Ferreira será desfalque

Athletico-PR (casa) — Brasileirão

Jacuipense (casa) — Copa do Brasil

Red Bull Bragantino (fora) — Brasileirão

Santos (casa) — Brasileirão

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Posicionamento do Palmeiras

Após ter o pedido de efeito suspensivo negado, o Palmeiras se manifestou publicamente por meio das redes sociais, criticando a condução do caso envolvendo o treinador.

Na nota, o clube também questionou a decisão da CBF de adiar a partida entre Fluminense e Flamengo, válida pelo Campeonato Brasileiro. O jogo foi transferido de sábado (11) para domingo (12), o que, segundo o clube paulista, beneficiou o adversário ao ampliar o tempo de recuperação após viagem pela Libertadores.

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A Sociedade Esportiva Palmeiras sempre se pautou pelo absoluto respeito aos processos estabelecidos, discutindo e defendendo seus direitos junto às esferas competentes de forma reservada e responsável.

Diante dos acontecimentos recentes, no entanto, o clube vem a público manifestar sua profunda insatisfação com a condução do caso envolvendo o julgamento do técnico Abel Ferreira pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e com o adiamento por parte da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) da partida entre Fluminense e Flamengo, pela 11ª rodada do Brasileirão.

Em decisão que foge aos preceitos historicamente adotados pelas comissões disciplinares, nosso treinador foi punido com rigor desproporcional, em uma sessão que considerou, entre outras imprecisões, uma leitura labial sem qualquer respaldo pericial e trouxe à tona episódios pretéritos pelos quais o profissional já havia sido penalizado.

Causa ainda maior estranheza a resposta negativa dada neste sábado (11) pelo STJD ao pedido de efeito suspensivo protocolado pelo clube ainda na quinta-feira (9). Afinal, em inúmeros casos semelhantes, o mesmo tribunal atendeu a essa solicitação, como forma de garantir o amplo direito à defesa; com o treinador do Palmeiras, contudo, observa-se tratamento desigual, destoando dos princípios da isonomia.

Decisões arbitrárias comprometem a credibilidade das competições. É fundamental que todos os agentes envolvidos atuem com equilíbrio, sem eleger um único profissional como bode expiatório – não é razoável que apenas um seja penalizado por um problema coletivo. Desse modo, o clube espera que, na segunda instância, o caso em questão seja analisado com coerência.

Por fim, manifestamos também o nosso descontentamento com a decisão da CBF de acatar o pedido do Flamengo para a remarcação do jogo contra o Fluminense, de hoje (11) para amanhã (12).

Não nos cabe entrar no mérito do pleito; é necessário questionar, contudo, por que somente um clube tem a sua solicitação atendida, enquanto outras equipes vêm tendo pedidos similares sistematicamente rejeitados pela entidade.

Em um calendário reconhecidamente desafiador, todos os clubes enfrentam dificuldades logísticas – incluindo o Palmeiras – e, por isso, é essencial que haja imparcialidade e transparência em decisões que podem impactar o campeonato.

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