Fifa acata pedido da Conmebol e estende punição a Edu Conceição, joia do Palmeiras
Pena passa a valer para todas as competições, mas foi reduzida de quatro para dois meses sob a condição de que o jogador não volte a cometer a mesma infração
PorVitor Palhares•São Paulo (SP)
12/06/2026 11:29
A Fifa acatou um pedido da Conmebol e estendeu a punição de Eduardo Conceição, do Palmeiras, para todas as competições, segundo apuração do Lance!. O jovem havia sido suspenso anteriormente por quatro meses após imitar um macaco em protesto contra um ato racista sofrido durante a partida entre Brasil e Argentina, pelo Sul-Americano Sub-17.
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Ainda de acordo com a reportagem, o Palmeiras e a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) apresentaram recurso contra a decisão, mas o pedido foi negado. A punição, no entanto, prevê uma condição: caso Eduardo Conceição não volte a cometer a mesma infração, a suspensão será reduzida para dois meses. Dessa forma, o jogador poderá retornar aos gramados a partir de 8 de julho.
*Em atualização
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