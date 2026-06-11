Leila Pereira e projeto: Palmeiras mantém tranquilidade após clube inglês mirar Abel Treinador possui contrato válido com o clube até o fim de 2027, data que marca o término do segundo mandato da atual presidente

O técnico Abel Ferreira voltou a ser alvo de especulações de clubes do futebol europeu para o início da próxima temporada. O Palmeiras, no entanto, não demonstra preocupação em perder o treinador, que tem contrato válido com o clube até o fim de 2027.

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O Fulham, da Inglaterra, inclui o atual comandante alviverde na lista de possíveis substitutos para Marco Silva, que assinou com o Benfica, de Portugal. As informações são do jornalista britânico Ben Jacobs.

A presidente Leila Pereira aparece como principal apoiadora do trabalho de Abel Ferreira e ressaltou, em diversas oportunidades, o desejo de manter o treinador até o término de seu segundo mandato, em dezembro de 2027. O projeto esportivo alviverde, aliado à influência do treinador na montagem do atual elenco, aparece como os principais fatores que sustentam a posição do Palmeiras.

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— Ao longo desses cinco anos eu fui me identificando com o que são os valores do clube, com aquilo que é a identidade do clube. Falei o que significava o Palmeiras para mim, vou repetir o que falei, o Palmeiras é um estilo de vida, uma forma de viver e de estar. É um clube com princípios e valores — afirmou Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, após renovação de contrato.

Anteriormente, Abel Ferreira teve seu nome vinculado a outros clubes ingleses, como Tottenham e West Ham, por exemplo.

Vale lembrar que o atual vínculo do treinador do Palmeiras não prevê multa rescisória em caso de saída. Com isso, a decisão final cabe apenas a Abel Ferreira, que já demonstrou, em oportunidades recentes, o desejo de cumprir seu contrato com o clube paulista.

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Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, durante partida da Libertadores (Foto: Roberto Casimiro /Fotoarena/Folhapress)

Assim como o restante do elenco, com exceção dos convocados para a Copa do Mundo, Abel Ferreira recebeu três semanas de férias e retorna às atividades na Academia de Futebol na noite do dia 21 de junho.

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