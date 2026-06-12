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Barboza, reforço do Palmeiras, é suspenso pelo STJD e terá estreia adiada

Zagueiro já cumpriu parte da suspensão, mas desfalcará o Palmeiras contra o Coritiba após a Copa do Mundo

PorVitor PalharesSão Paulo (SP)
12/06/2026 17:16
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Alexander Barboza vai estrear no Palmeiras depois da Copa do Mundo (Foto: Reprodução Instagram jogador)
Alexander Barboza, zagueiro do Palmeiras (Foto: Reprodução Instagram jogador)

Primeira contratação do Palmeiras para o segundo semestre, Alexander Barboza foi punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) em razão da expulsão na partida entre Botafogo e Flamengo, disputada em março, pelo Campeonato Brasileiro.

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    Barboza recebeu cartão vermelho de Anderson Daronco ainda no primeiro tempo do clássico após impedir uma chance clara de gol do adversário. O novo reforço também chegou a xingar o árbitro em diferentes oportunidades, fato relatado na súmula da partida.

    O defensor já cumpriu uma partida de suspensão, mas ainda tem outra a cumprir, o que deve adiar sua estreia com a camisa do Palmeiras após a pausa para a Copa do Mundo, já no segundo semestre da temporada.

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    - Após a expulsão o atleta correu em minha direção e proferiu as seguintes palavras me ofendendo: 'Você é um desastre, um cagão, não foi falta - afirmou Daronco.

    Na volta aos gramados, o Palmeiras enfrenta o Coritiba pelo Campeonato Brasileiro. A partida está marcada para o dia 22 de julho, fora de casa, com horário ainda a ser definido.

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    O elenco do Palmeiras segue de férias, com exceção dos convocados para a Copa do Mundo, e retorna às atividades na noite de 21 de junho. A comissão técnica de Abel Ferreira iniciará uma espécie de segunda pré-temporada em São Paulo, com o objetivo de reduzir as viagens do elenco.

    Barboza, novo reforço, ao lado dos estrangeiros do Palmeiras (Foto: Divulgação)
    Zagueiro Alexander Barboza, novo reforço, ao lado dos estrangeiros do Palmeiras no vestiário (Foto: Divulgação / Palmeiras)

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