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Copa do Mundo será decisiva para planejamento do Palmeiras na janela

Alviverde cedeu sete jogadores para quatro diferentes seleções sul-americanas para a competição

PorVitor PalharesSão Paulo (SP)
10/06/2026 05:20
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Leila Pereira não aprovou saída de Filipe Luís no Flamengo (Foto: Fabio Giannelli/Agif/Gazeta Press)
Leila Pereira, presidente do Palmeiras (Foto: Fabio Giannelli/Agif/Gazeta Press)
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O Palmeiras possui sete nomes garantidos na Copa do Mundo de 2026, além de Giay, que integra o período de preparação da Argentina, apesar de não estar entre os 26 atletas selecionados por Lionel Scaloni.

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    As atuações dos convocados na competição, principalmente do atacante Flaco López, podem fazer com que o Palmeiras tenha de rever o planejamento para o segundo semestre, que é não perder jogadores utilizados com frequência pelo técnico Abel Ferreira.

    Nos últimos meses, Flaco López foi alvo de consultas de clubes do futebol europeu, como o Atlético de Madrid, da Espanha. Caso ganhe minutos na atual campeã mundial e mantenha o desempenho do primeiro semestre, quando terminou como artilheiro do Palmeiras, pode voltar a ser alvo de disputa. De acordo com fontes ouvidas pela reportagem, o Alviverde busca valores superiores a 40 milhões de euros pelo atleta, apesar de ter manifestado publicamente o desejo de não negociá-lo.

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    Outro nome que pode entrar no radar europeu é Maurício. O meia-atacante alternou entre titular e reserva no Palmeiras em 2026, com 33 jogos e sete participações em gols, sendo três assistências. Após se naturalizar paraguaio, garantiu vaga na Copa do Mundo, onde terá como companheiros de equipe Gustavo Gómez e Ramón Sosa.

    Barboza, novo reforço, ao lado dos estrangeiros do Palmeiras (Foto: Divulgação)
    Barboza, novo reforço, ao lado dos estrangeiros do Palmeiras (Foto: Divulgação)

    Chegada de Barboza tira Nino do radar

    Terceira contratação do Palmeiras para a atual temporada, Alexander Barboza fará sua estreia com a camisa do novo clube somente ao término da pausa para a Copa do Mundo, já no fim de julho.

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    O sistema defensivo, principalmente a zaga, era visto como a principal carência do elenco, segundo fontes ouvidas pelo Lance!. Para reforçar o setor e evitar concorrência, o Palmeiras topou pagar cerca de R$ 20 milhões por Barboza, que poderia assinar um pré-contrato a partir da metade do ano.

    A movimentação esfriou as tratativas com Nino. O Palmeiras havia acertado bases com o entorno do jogador e chegou a manter conversas após fechar com o ex-Botafogo. As prioridades da direção, no entanto, se alteraram devido a complicações nas negociações e a uma nova avaliação técnica do elenco.

    Convocados do Palmeiras para a Copa do Mundo

      1.
    1. Argentina: Giay* e Flaco López
      2. 2.
    2. Colômbia: Jhon Arias
      3. 3.
    3. Paraguai: Gustavo Gómez, Mauricio e Ramón Sosa
      4. 4.
    4. Uruguai: Piquerez e Emiliano Martínez

    *Giay participa dos treinamentos com a Argentina nos Estados Unidos, mas não integra a lista de 26 convocados por Scaloni.

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