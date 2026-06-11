logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasJogos de HojeVídeos

Palmeiras reforma campos do CT com mesma grama da Copa do Mundo; veja imagens

Clube utiliza a pausa para a Copa do Mundo para promover reformas no CT

PorVitor PalharesSão Paulo (SP)
11/06/2026 15:03
Favorite o Lance! no Google

O Palmeiras aproveita o período de folga da equipe principal para realizar reformas nos campos da Academia de Futebol. A grama escolhida, do tipo Tahoma 31, é a mesma utilizada nos estádios que receberão jogos da Copa do Mundo de 2026, disputada nos Estados Unidos, México e Canadá.

continua após a publicidade
  • Os jogadores da Palmeiras, durante treinamento, na arena Allianz Parque. (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

    Entenda o calendário dos jogadores do Palmeiras convocados durante a Copa do Mundo

    Palmeiras
    Há 16 horas
  • Flaco López e Agustín Giay chegam ao Aeroporto Internacional de Kansas City, nos Estados Unidos para se instalarem antes da Copa

    Um certo e outro dúvida: entenda situação da dupla do Palmeiras titular na última partida da Argentina antes da Copa

    Palmeiras
    Há 21 horas

    • + Entenda o calendário dos jogadores do Palmeiras convocados durante a Copa do Mundo

    De acordo com Maristela Kuhn, agrônoma contratada pelo clube, o novo gramado apresenta duas principais vantagens: proporciona um excelente nível de rolagem da bola e oferece maior capacidade de regeneração em comparação ao antigo campo do centro de treinamento.

    — Durante a competição, a equipe treinou e jogou em novas variedades do tipo bermuda e, logo que retornou ao Brasil, o Departamento de Futebol externou a vontade de trocar os campos de grama natural da Academia de Futebol", disse a engenheira agrônoma. "Depois da opção do clube pelo tipo de grama, o nosso maior limitador era o calendário do futebol brasileiro, que normalmente tem uma janela curta no Verão. Neste ano, porém, a janela de Inverno foi ampliada por conta da Copa do Mundo. Por ser um período em que se chove menos em São Paulo, nos pareceu o momento mais adequado para realizarmos o trabalho. Fizemos todo o planejamento detalhado quanto a prazos, custos e fornecedores, além das vistorias na lavoura para fiscalizar a qualidade — explicou a profissional.

    continua após a publicidade

    A reforma do campo 1 teve início dias antes da pausa para a Copa do Mundo e já se encontra em estágio avançado de conclusão. As obras no campo 2, por sua vez, começaram há cerca de 10 dias e devem ser concluídas quando o elenco retornar às atividades, no dia 21 de junho.

    Reforma do campo 1 do Palmeiras está em reta final de conclusão após reformas (Foto: Fabio Menotti/Palmeiras)

    — A presidente Leila Pereira sempre nos deu apoio, e o diretor Anderson Barros nos ajudou nas questões de logística para que pudéssemos conciliar o trabalho com as demandas do time — concluiu.

    continua após a publicidade

    Vale lembrar que os campos 1 e 2 da Academia de Futebol possuem gramados naturais, enquanto o terceiro é de gramado sintético, assim como o Nubank Parque.

    Com a pausa do calendário brasileiro para a Copa do Mundo, o Palmeiras concedeu três semanas de folga aos atletas não convocados. O elenco se reapresenta na noite do dia 21 de junho, ainda sem os jogadores que estão a serviço de suas seleções, para iniciar a preparação para o segundo semestre.

    👥 Indique amigos para apostar na BR4Bet e ganhe até R$30 em saldo
    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Abel Ferreira, técnico do Palmeiras
    Futebol InternacionalAbel Ferreira e ex-Real Madrid aparecem entre candidatos para assumir clube da Premier LeagueHá 5 horas
    Os jogadores da Palmeiras, durante treinamento, na arena Allianz Parque. (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)
    PalmeirasEntenda o calendário dos jogadores do Palmeiras convocados durante a Copa do MundoHá 9 horas
    Flaco López e Agustín Giay chegam ao Aeroporto Internacional de Kansas City, nos Estados Unidos para se instalarem antes da Copa
    PalmeirasUm certo e outro dúvida: entenda situação da dupla do Palmeiras titular na última partida da Argentina antes da CopaHá 1 dia
    Leila Pereira não aprovou saída de Filipe Luís no Flamengo (Foto: Fabio Giannelli/Agif/Gazeta Press)
    PalmeirasCopa do Mundo será decisiva para planejamento do Palmeiras na janelaHá 1 dia
    Carlo Ancelotti na convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026 (Foto: Mauro PIMENTEL / AFP)
    Copa do MundoDe jovem algoz do Palmeiras a multicampeões europeus: a era dos técnicos estreantes na Copa de 2026Há 1 dia
    Allan, do Palmeiras, contra a Chapecoense (Foto: Yuri Murakami/f2.8 news/Folhapress)
    PalmeirasMercado: Palmeiras se afasta de Nino, adapta reforço e mira manutenção na janelaHá 2 dias

    Mais LANCE!

    Agustín Giay e Flaco López, do Palmeiras, podem ganhar chance entre os titulares da Argentina (Foto: Reprodução/Instagram)
    Giay em xeque e Flaco em alta: as realidades opostas da dupla do Palmeiras antes da Copa
    Piquerez durante treino do Palmeiras
    Dupla do Palmeiras não soma minutos antes da Copa por decisão do Uruguai
    Jhon Arias marcou dois gols no amistoso preparatório para Copa do Mundo entre Colômbia e Jordânia (Foto: Mike Nowak/Getty Images/AFP)
    Convocados do Palmeiras: Arias protagonista, Gómez líder e dupla argentina discreta
    Estêvão pode estar fora da Copa do Mundo após lesão sofrida na coxa (Foto: Ricardo Nogueira/Sports Press Photo/Fotoarena/Folhapress)
    Estêvão revela bastidores de eliminação do Palmeiras no Mundial e responde recado de Abel
    Allan, do Palmeiras, contra a Chapecoense (Foto: Yuri Murakami/f2.8 news/Folhapress)
    Allan decola no Palmeiras e supera em seis meses o que fez em todo o ano de 2025
    Jhon Arias marcou dois gols no amistoso preparatório para Copa do Mundo entre Colômbia e Jordânia (Foto: Mike Nowak/Getty Images/AFP)
    Arias brilha com dois gols, e Colômbia vence Jordânia em amistoso
    Jefté, jogador do Palmeiras
    Jefté passa por cirurgia no joelho e deve perder o restante da temporada pelo Palmeiras
    Wesley em ação pela Seleção Brasileira. (Foto: Reprodução)
    Torcida do Palmeiras aponta injustiça em substituto do Wesley: 'Era melhor'
    Paulinho e Vitor Roque, jogadores do Palmeiras
    Palmeiras fecha semestre em alta e trabalha para ter ataque 100% após a Copa do Mundo
    Giay em amistoso
    Jogador do Palmeiras pode ser convocado pela Argentina após corte por lesão; entenda
    Rayan celebra gol marcado pelo Bournemouth contra o Aston Villa, pela Premier League
    Dependência de venda de atletas é problema para Palmeiras e outros gigantes: 'Risco alto'
    Vitor Roque avança em recuperação e busca retomar protagonismo no Palmeiras
    Lesão e choro pré-Copa dão chance a jogador do Palmeiras: 'É a hora'