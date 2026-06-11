Palmeiras reforma campos do CT com mesma grama da Copa do Mundo; veja imagens Clube utiliza a pausa para a Copa do Mundo para promover reformas no CT

O Palmeiras aproveita o período de folga da equipe principal para realizar reformas nos campos da Academia de Futebol. A grama escolhida, do tipo Tahoma 31, é a mesma utilizada nos estádios que receberão jogos da Copa do Mundo de 2026, disputada nos Estados Unidos, México e Canadá.

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De acordo com Maristela Kuhn, agrônoma contratada pelo clube, o novo gramado apresenta duas principais vantagens: proporciona um excelente nível de rolagem da bola e oferece maior capacidade de regeneração em comparação ao antigo campo do centro de treinamento.

— Durante a competição, a equipe treinou e jogou em novas variedades do tipo bermuda e, logo que retornou ao Brasil, o Departamento de Futebol externou a vontade de trocar os campos de grama natural da Academia de Futebol", disse a engenheira agrônoma. "Depois da opção do clube pelo tipo de grama, o nosso maior limitador era o calendário do futebol brasileiro, que normalmente tem uma janela curta no Verão. Neste ano, porém, a janela de Inverno foi ampliada por conta da Copa do Mundo. Por ser um período em que se chove menos em São Paulo, nos pareceu o momento mais adequado para realizarmos o trabalho. Fizemos todo o planejamento detalhado quanto a prazos, custos e fornecedores, além das vistorias na lavoura para fiscalizar a qualidade — explicou a profissional.

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A reforma do campo 1 teve início dias antes da pausa para a Copa do Mundo e já se encontra em estágio avançado de conclusão. As obras no campo 2, por sua vez, começaram há cerca de 10 dias e devem ser concluídas quando o elenco retornar às atividades, no dia 21 de junho.

Reforma do campo 1 do Palmeiras está em reta final de conclusão após reformas (Foto: Fabio Menotti/Palmeiras)

— A presidente Leila Pereira sempre nos deu apoio, e o diretor Anderson Barros nos ajudou nas questões de logística para que pudéssemos conciliar o trabalho com as demandas do time — concluiu.

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Vale lembrar que os campos 1 e 2 da Academia de Futebol possuem gramados naturais, enquanto o terceiro é de gramado sintético, assim como o Nubank Parque.

Com a pausa do calendário brasileiro para a Copa do Mundo, o Palmeiras concedeu três semanas de folga aos atletas não convocados. O elenco se reapresenta na noite do dia 21 de junho, ainda sem os jogadores que estão a serviço de suas seleções, para iniciar a preparação para o segundo semestre.

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