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Um certo e outro dúvida: entenda a situação da dupla do Palmeiras titular na última partida da Seleção Argentina antes da Copa

Enquanto atacante já está garantido no Mundial e repete funções que exerce sob o comando de Abel, lateral vive expectativa por vaga de última hora na lista de Scaloni

PorVinícius Espirito Santo SpadaSão Paulo (SP)
10/06/2026 12:01
Supervisionado porVitor Palhares,
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Flaco López e Agustín Giay chegam ao Aeroporto Internacional de Kansas City, nos Estados Unidos para se instalarem antes da Copa
Flaco López e Agustín Giay chegam ao Aeroporto Internacional de Kansas City, nos Estados Unidos para se instalarem antes da Copa (Foto: Doug Barrett / AFP)

A Seleção Argentina disputou sua última partida nesta terça-feira (9), antes da estreia na Copa do Mundo, que acontece no próximo dia 16 de junho, contra a Argélia, às 22h (horário de Brasília). No confronto, a Albiceleste, atual número um do ranking da Fifa, enfrentou a Islândia e venceu por 3 a 0. Os destaques do confronto, além de Lionel Messi, autor de um dos gols, foram a dupla alviverde Flaco López e Agustín Giay, que iniciaram entre os 11 titulares pela primeira vez juntos. Os jogadores, mesmo escalados na última equipe titular antes do Mundial, vivem situações diferentes no elenco comandado por Lionel Scaloni.

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    Flaco López: "Tenho que fazer o que venho fazendo no Palmeiras"

    O atacante titular do Palmeiras viveu uma noite única vestindo as cores da Argentina. Em entrevista pós-jogo, o atleta destacou que é um "sonho" tudo o que tem vivido com a seleção, definindo como uma sensação "única" estar com o grupo que vai disputar o Mundial.

    — Cada coisa que vivemos aqui é um sonho. Quando eu soube que estava na lista final, foi uma sensação única — destacou Flaco após a partida.

    Além do momento especial de disputar uma Copa do Mundo pela primeira vez, o jogador tem sido bem avaliado em campo, principalmente pela mídia argentina. Segundo o Olé, um dos maiores jornais esportivos do país, Flaco mostrou pontos interessantes para o técnico Lionel Scaloni em sua partida como titular.

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    O centroavante realizou um trabalho importante fora da área, recuando para se oferecer como opção de passe, pressionando defensivamente, atraindo os defensores, criando espaços e rompendo a defesa adversária com bons passes, um estilo muito parecido com o que ele já faz com Abel Ferreira no Palmeiras. O próprio atleta destacou essa similaridade:

    — Tenho que fazer o que venho fazendo no Palmeiras, não tanto como um camisa 9 clássico, mas recuando um pouco — destacou Flaco após a partida.

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    Nos dois jogos que antecederam a Copa do Mundo, contra Honduras e Islândia, Flaco atuou por um total de 72 minutos, começando no banco contra os hondurenhos e como titular diante dos islandeses. Embora não tenha participado diretamente de nenhum dos cinco gols da seleção nessas partidas, ele teve papel ativo com muita movimentação, mostrando-se uma peça importante para Scaloni.

    Alentino Barco comemora com Flaco López após marcar o primeiro gol da Argentina durante o amistoso internacional contra a Islândia, no Estádio Jordan-Hare
    Alentino Barco comemora com Flaco López após marcar o primeiro gol da Argentina durante o amistoso internacional contra a Islândia, no Estádio Jordan-Hare (Foto: Todd Kirkland / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

    Giay: a corrida por uma vaga de última hora na Copa

    O lateral-direito Agustín Giay, peça bastante utilizada por Abel no elenco alviverde, também teve participação importante nesta preparação. Mas, diferente do companheiro da equipe palestrina, Giay não está 100% confirmado na seleção, figurando atualmente na lista de espera para disputar a Copa. No entanto, os problemas físicos dos titulares da posição, Gonzalo Montiel e Nahuel Molina, somados à lesão do defensor Leonardo Balerdi, podem abrir espaço para que o argentino ganhe um lugar definitivo na competição.

    Mesmo diante dessa situação de indefinição, Giay foi titular nos dois últimos amistosos antes da Copa do Mundo, somando mais de 150 minutos em campo e sendo substituído somente na partida contra a Islândia, justamente por Gonzalo Montiel.

    Em entrevista coletiva pós-jogo, o técnico Lionel Scaloni deixou em aberto quais jogadores irão compor completamente o plantel para a Copa. Com o corte de Leonardo Balerdi por lesão, uma vaga se abriu na equipe, e é justamente nela que Giay pode entrar. Outro ponto de dúvida na lista era Paredes, mas Scaloni já garantiu a presença do meio-campista do Boca Juniors na Copa.

    O próprio treinador, quando Giay se juntou à equipe para esses dois últimos amistosos, declarou que o lateral pode figurar na lista dos 26 convocados:

    — Temos Giay e Capaldo, que também podem contribuir, e são jogadores que achamos que poderiam até estar na lista de 26 convocados, por que não? — declarou Scaloni logo após a chamada de Giay.

    Dessa maneira, a expectativa é que a Seleção Argentina divulgue até amanhã a lista definitiva do jogador que irá ao Mundial para substituir Balerdi. O comandante afirmou que ainda tem dúvidas, que está dividido entre duas opções e que precisará de um ou dois dias para definir o substituto.

    — Talvez eu precise de mais um dia para finalizar (a lista definitiva). Temos uma ideia, mas estamos conversando e talvez precisemos de um ou dois dias, porque o teste de hoje (partida contra a Islândia) me deixou satisfeito e esclareceu muitas dúvidas. Isso me ajudou a tomar essa decisão. Há duas opções e vamos esperar — afirmou o treinador após a partida contra a Islândia.

    Agustín Giay atuando como titular contra Honduras.
    Agustín Giay atuando como titular contra Honduras. Primeiro amistoso válido antes da Copa do Mundo. (Foto: by Tim Warner / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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