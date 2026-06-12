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Quais são os sete jogadores do Paraguai na Copa do Mundo que atuam no Brasil?

Seleção comandada por Gustavo Álfaro entra em campo nesta sexta-feira (12)

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
12/06/2026 19:40
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Paraguai vai disputar a Copa do Mundo (Foto: Divulgação Paraguai)
Paraguai vai disputar a Copa do Mundo (Foto: Divulgação Paraguai)

O Paraguai vai iniciar sua trajetória na Copa do Mundo, na noite desta sexta-feira (12), diante do mandante Estados Unidos. A seleção comandada por Gustavo Álfaro conta com sete jogadores que atuam no futebol brasileiro. Confira todos os nomes abaixo:

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    • Dos sete representantes do Brasileirão na delegação do Paraguai na Copa do Mundo, três jogam no Palmeiras. Gustavo Gómez, capitão do Alviverde, também é o dono da braçadeira de capitão da Albiroja. No setor ofensivo, Ramon Sosa e o naturalizado Maurício completam os jogadores do Verdão.

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    Além de Gómez, outros dois zagueiros do Paraguai na Copa do Mundo atuam no Brasil: Fabián Balbuena, do Grêmio e campeão pelo Corinthians, e Junior Alonso, do Atlético Mineiro. Os experientes defensores são peças importantes do elenco paraguaio, mas não como titulares absolutos.

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    Os dois jogadores que completam os representantes do Brasileirão são Damián Bobadilla, meia do São Paulo e Isidro Pitta, centroavante do Red Bull Bragantino.

    Paraguai vai disputar a Copa do Mundo (Foto: Divulgação Paraguai)
    Paraguai vai disputar a Copa do Mundo (Foto: Divulgação Paraguai)

    Confira toda a convocação do Paraguai para a Copa do Mundo

    Goleiros

    Gastón Olveira (Olímpia), Gatito Fernández (Cerro Porteño), Orlando Gill (San Lorenzo) 

    Defensores do Paraguai na Copa do Mundo

    Juan Cáceres (Dínamo de Moscou), Junior Alonso (Atlético-MG), Alexandro Maidana (Talleres), Gustavo Gómez (Palmeiras), Fabián Balbuena (Grêmio), Gustavo Velázquez (Cerro Porteño), Omar Alderete (Sunderland), José Canale (Lanús)

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    Meio-campistas

    Andrés Cubas (Vancouver Whitecaps), Diego Gómez (Brighton), Matías Galarza (Atlanta United), Damián Bobadilla (São Paulo), Braian Ojeda (Orlando City), Mauricio (Palmeiras), Alejandro Gamarra (Al-Ain) 

    Atacantes do Paraguai na Copa do Mundo

    Julio Enciso (Strasbourg), Miguel Almirón (Atlanta United), Gustavo Caballero (Portsmouth), Ramón Sosa (Palmeiras), Antonio Sanabria (Cremonese), Gabriel Ávalos (Independiente), Alex Arce (LDU) e Isidro Pitta (Red Bull Bragantino)

    Após ficar fora da Copa do Mundo por 16 anos, o Paraguai retorna ao torneio apostando na reconstrução promovida nos últimos anos e na força tradicional de sua camisa em torneios internacionais. Com uma equipe competitiva, intensa fisicamente e liderada por atletas experientes, os paraguaios chegam aos Estados UnidosCanadá México buscando voltar ao mata-mata da competição para tentar superar as quartas de final, melhor campanha do país, conquistada na África do Sul, em 2010.

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