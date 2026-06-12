Quais são os sete jogadores do Paraguai na Copa do Mundo que atuam no Brasil? Seleção comandada por Gustavo Álfaro entra em campo nesta sexta-feira (12)

O Paraguai vai iniciar sua trajetória na Copa do Mundo, na noite desta sexta-feira (12), diante do mandante Estados Unidos. A seleção comandada por Gustavo Álfaro conta com sete jogadores que atuam no futebol brasileiro. Confira todos os nomes abaixo:

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Dos sete representantes do Brasileirão na delegação do Paraguai na Copa do Mundo, três jogam no Palmeiras. Gustavo Gómez, capitão do Alviverde, também é o dono da braçadeira de capitão da Albiroja. No setor ofensivo, Ramon Sosa e o naturalizado Maurício completam os jogadores do Verdão.

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Além de Gómez, outros dois zagueiros do Paraguai na Copa do Mundo atuam no Brasil: Fabián Balbuena, do Grêmio e campeão pelo Corinthians, e Junior Alonso, do Atlético Mineiro. Os experientes defensores são peças importantes do elenco paraguaio, mas não como titulares absolutos.

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Os dois jogadores que completam os representantes do Brasileirão são Damián Bobadilla, meia do São Paulo e Isidro Pitta, centroavante do Red Bull Bragantino.

Paraguai vai disputar a Copa do Mundo (Foto: Divulgação Paraguai)

Confira toda a convocação do Paraguai para a Copa do Mundo

Goleiros

Gastón Olveira (Olímpia), Gatito Fernández (Cerro Porteño), Orlando Gill (San Lorenzo)

Defensores do Paraguai na Copa do Mundo

Juan Cáceres (Dínamo de Moscou), Junior Alonso (Atlético-MG), Alexandro Maidana (Talleres), Gustavo Gómez (Palmeiras), Fabián Balbuena (Grêmio), Gustavo Velázquez (Cerro Porteño), Omar Alderete (Sunderland), José Canale (Lanús)

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Meio-campistas

Andrés Cubas (Vancouver Whitecaps), Diego Gómez (Brighton), Matías Galarza (Atlanta United), Damián Bobadilla (São Paulo), Braian Ojeda (Orlando City), Mauricio (Palmeiras), Alejandro Gamarra (Al-Ain)

Atacantes do Paraguai na Copa do Mundo

Julio Enciso (Strasbourg), Miguel Almirón (Atlanta United), Gustavo Caballero (Portsmouth), Ramón Sosa (Palmeiras), Antonio Sanabria (Cremonese), Gabriel Ávalos (Independiente), Alex Arce (LDU) e Isidro Pitta (Red Bull Bragantino)

Após ficar fora da Copa do Mundo por 16 anos, o Paraguai retorna ao torneio apostando na reconstrução promovida nos últimos anos e na força tradicional de sua camisa em torneios internacionais. Com uma equipe competitiva, intensa fisicamente e liderada por atletas experientes, os paraguaios chegam aos Estados Unidos, Canadá e México buscando voltar ao mata-mata da competição para tentar superar as quartas de final, melhor campanha do país, conquistada na África do Sul, em 2010.

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