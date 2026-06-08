Convocados do Palmeiras: Arias protagonista, Gómez líder e dupla argentina discreta
Seis dos oito convocados entraram em campo nos últimos dias
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Seis jogadores do Palmeiras entraram em campo por suas respectivas seleções durante amistosos finais de preparação para a Copa do Mundo. O principal destaque foi o colombiano Jhon Arias.
Titular na vitória sobre a Jordânia, o meia-atacante foi responsável pelos dois gols da Colômbia, um em cada tempo. Ao todo, permaneceu em campo por cerca de 65 minutos, quando o técnico Néstor Lorenzo optou por substituir o restante dos titulares.
Arias aparece como um dos principais nomes do ataque ao lado de Luis Díaz e James Rodríguez. No Grupo K da Copa do Mundo, os colombianos farão sua estreia diante do Uzbequistão. Posteriormente, enfrentam a República Democrática do Congo antes de fechar a fase de grupos contra Portugal, em Miami.
Trio em campo pelo Paraguai e discurso de Gómez
Os três jogadores do Palmeiras convocados pelo Paraguai entraram em campo na vitória por 4 a 0 em amistoso contra a Nicarágua. O zagueiro Gustavo Gómez, por sua vez, foi o único titular e permaneceu em campo por 45 minutos.
Após o fim da partida, o zagueiro discursou para o público presente no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção, e prometeu que a seleção dará a vida pelas cores do país.
— Eu creio que todo o país tem um objetivo muito grande que é jogar o Mundial, que é jogar a Copa do Mundo. E nós, a verdade é que todos os dias estamos nos preparando da melhor maneira. Obviamente que no futebol é um pouco difícil prometer resultados, mas nós sim vamos prometer que, em cada prática, em cada treino e em cada partida vamos dar a vida por estas cores — disse o capitão alviverde.
Ramón Sosa e Mauricio entraram no decorrer da partida. O meia foi acionado ainda na primeira etapa, após a saída de Enciso, e contribuiu com uma assistência.
Argentinos discretos
Com os dois laterais-direitos convocados por Scaloni ainda em processo de recuperação física, Giay ganhou a oportunidade de iniciar a partida entre Argentina e Honduras, que terminou com vitória da atual campeã mundial por 2 a 0.
Giay teve atuação discreta, mas ainda segue na corrida por uma vaga entre os 26 da Argentina caso Montiel e Molina precisem ser cortados.
O já garantido Flaco López entrou na vaga de Lautaro Martínez aos 17 minutos do segundo tempo e pouco participou das ações ofensivas da Argentina, que já vencia a partida preparatória por dois gols de vantagem.
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