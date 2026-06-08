Convocados do Palmeiras: Arias protagonista, Gómez líder e dupla argentina discreta

Seis jogadores do Palmeiras entraram em campo por suas respectivas seleções durante amistosos finais de preparação para a Copa do Mundo. O principal destaque foi o colombiano Jhon Arias.

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Titular na vitória sobre a Jordânia, o meia-atacante foi responsável pelos dois gols da Colômbia, um em cada tempo. Ao todo, permaneceu em campo por cerca de 65 minutos, quando o técnico Néstor Lorenzo optou por substituir o restante dos titulares.

Arias aparece como um dos principais nomes do ataque ao lado de Luis Díaz e James Rodríguez. No Grupo K da Copa do Mundo, os colombianos farão sua estreia diante do Uzbequistão. Posteriormente, enfrentam a República Democrática do Congo antes de fechar a fase de grupos contra Portugal, em Miami.

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Jhon Arias, do Palmeiras, marcou os dois da Colômbia em amistoso antes da estreia na Copa (Foto: Meg McLaughlin/Getty Images/AFP)

Trio em campo pelo Paraguai e discurso de Gómez

Os três jogadores do Palmeiras convocados pelo Paraguai entraram em campo na vitória por 4 a 0 em amistoso contra a Nicarágua. O zagueiro Gustavo Gómez, por sua vez, foi o único titular e permaneceu em campo por 45 minutos.

Após o fim da partida, o zagueiro discursou para o público presente no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção, e prometeu que a seleção dará a vida pelas cores do país.

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— Eu creio que todo o país tem um objetivo muito grande que é jogar o Mundial, que é jogar a Copa do Mundo. E nós, a verdade é que todos os dias estamos nos preparando da melhor maneira. Obviamente que no futebol é um pouco difícil prometer resultados, mas nós sim vamos prometer que, em cada prática, em cada treino e em cada partida vamos dar a vida por estas cores — disse o capitão alviverde.

Ramón Sosa e Mauricio entraram no decorrer da partida. O meia foi acionado ainda na primeira etapa, após a saída de Enciso, e contribuiu com uma assistência.

Argentinos discretos

Com os dois laterais-direitos convocados por Scaloni ainda em processo de recuperação física, Giay ganhou a oportunidade de iniciar a partida entre Argentina e Honduras, que terminou com vitória da atual campeã mundial por 2 a 0.

Giay teve atuação discreta, mas ainda segue na corrida por uma vaga entre os 26 da Argentina caso Montiel e Molina precisem ser cortados.

O já garantido Flaco López entrou na vaga de Lautaro Martínez aos 17 minutos do segundo tempo e pouco participou das ações ofensivas da Argentina, que já vencia a partida preparatória por dois gols de vantagem.

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