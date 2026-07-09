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Palmeiras faz proposta de 20 mi de euros por Danilo, do Botafogo, e avalia incluir Naves

Proposta aconteceu a cerca de um mês e meio e pode incluir o zagueiro Naves; volante tem o alviverde como prioridade no futebol brasileiro

PorVitor PalharesSão Paulo (SP)
09/07/2026 19:44
Atualizado há 1 minutos
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Danilo Santos em treinamento da Seleção durante a Copa do Mundo 2026 (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)
Danilo Santos em treinamento da Seleção durante a Copa do Mundo 2026 (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

O Palmeiras formalizou uma proposta para contratar o volante Danilo, do Botafogo, que disputou a última edição da Copa do Mundo pela Seleção Brasileira. As negociações são conduzidas pela presidente Leila Pereira e pelo diretor de futebol Anderson Barros e, segundo apuração do Lance!, a oferta aconteceu há cerca de um mês e meio.

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    • Os valores circulam na casa dos 20 milhões de euros (R$ 117 milhões na cotação atual). Danilo é a principal prioridade do Palmeiras na atual janela de transferências. No momento, o clube não avalia reforços para outras posições. Existe, inclusive, a possibilidade de o zagueiro Naves ser incluído no negócio.

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    O zagueiro já esteve na mira do Fogão antes do Mundial de Clubes do ano passado. A intenção do Botafogo era um empréstimo com opção de compra ao final do período. O Palmeiras negou, pois só aceitaria uma negociação definitiva por Naves.

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    • O volante tem o Palmeiras como prioridade em uma eventual permanência no futebol brasileiro e não considera uma transferência para outro clube do país. A única alternativa para Danilo fora do Botafogo seria um retorno ao futebol europeu.

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    Danilo Santos, do Botafogo, pode ser reforço do Palmeiras após a Copa
    Danilo Santos em ação em Brasil x Marrocos na Copa do Mundo 2026 (Foto: Mauro PIMENTEL/AFP)

    Agora, o Palmeiras aguarda um posicionamento oficial do Botafogo, detentor dos direitos econômicos do jogador. A diretoria alviverde não pretende aumentar a proposta caso haja concorrência de outros clubes, pois já definiu um limite financeiro para a negociação.

    O clube paulista não estabeleceu prazo para receber uma resposta, mas mantém confiança na conclusão do negócio. Recentemente, Danilo manteve contato com a presidente Leila Pereira.

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    A janela de transferências do futebol brasileiro será aberta em 20 de julho e permanecerá em vigor até 11 de setembro.

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    Próximo jogo do Palmeiras

    O primeiro desafio do Palmeiras será no dia 22 de julho, contra o Coritiba, no Couto Pereira, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Até o final de agosto, no entanto, o Verdão já terá entrado em campo, também, pelas oitavas de final da Copa do Brasil e da Libertadores, em jogos de ida e volta.

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