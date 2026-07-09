Palmeiras nega oferta por Mauricio durante a Copa, mas não descarta venda Clube paulista não prevê saídas nesta janela de transferências, apesar de não tratar meia-atacante como peça intocável do elenco

O Palmeiras nega ter recebido qualquer proposta oficial pelo meia-atacante Mauricio, de acordo com fontes ouvidas pela reportagem do Lance!. O jogador defendeu a seleção do Paraguai na última Copa do Mundo e foi um dos destaques da equipe comandada por Gustavo Alfaro, eliminada pela França nas oitavas de final.

+ Palmeiras faz proposta de 20 mi de euros por Danilo, do Botafogo, e avalia incluir Naves

Nas últimas semanas, Mauricio teve seu nome ligado à Atalanta, da Itália. Diferentemente de outros titulares do elenco, considerados inegociáveis pela diretoria ao menos até o fim da temporada, o recém-naturalizado paraguaio não integra essa lista, embora a comissão técnica tenha o desejo de mantê-lo no elenco.

continua após a publicidade

Questionado sobre um possível interesse da Atalanta, Mauricio afirmou estar focado na disputa da Copa do Mundo e disse que deixaria qualquer decisão sobre o futuro a cargo de seus representantes e da diretoria do Palmeiras.

— (Uma possível oferta da Atalanta, da Itália) eu vou deixar com meu empresário e com o pessoal do Palmeiras também. Que eles possam resolver isso da melhor forma possível. Mas meu foco vai estar sempre em jogar e ajudar o Palmeiras — afirmou o jogador durante zona mista na Copa do Mundo.

continua após a publicidade

Vale lembrar que o Palmeiras prevê arrecadar cerca de R$ 400 milhões com a venda de jogadores nesta temporada, de acordo com o orçamento aprovado pelo Conselho de Orientação e Fiscalização (COF). O montante, inclusive, corresponde a um terço da receita total prevista para o ano, de R$ 1,2 bilhão.

O clube, no entanto, não tem pressa para atingir essa meta e mantém o foco no desempenho esportivo, priorizando a conquista dos principais títulos. Com isso, eventuais saídas podem ocorrer apenas em dezembro, ao fim da temporada, como foi o caso do volante Aníbal Moreno, vendido ao River Plate, da Argentina, em dezembro de 2025.

continua após a publicidade

Mauricio alterna entre titular e reserva na equipe de Abel Ferreira e soma 30 jogos na temporada, com quatro gols e duas assistências. O jogador tem contrato válido com o Palmeiras até dezembro de 2028.

Mauricio, do Palmeiras, comemora classificação do Paraguai na Copa do Mundo (Foto: ABDULHAMID HOSBAS / ANADOLU / ANADOLU VIA AFP)

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Próximo jogo do Palmeiras

O primeiro desafio do Palmeiras será no dia 22 de julho, contra o Coritiba, no Couto Pereira, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Até o final de agosto, no entanto, o Verdão já terá entrado em campo, também, pelas oitavas de final da Copa do Brasil e da Libertadores, em jogos de ida e volta.

continua após a publicidade

🤑 Receba 12% de cashback em jogos de slots na Estrelabet

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.