logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Felipe Anderson celebra marca importante pelo Palmeiras e projeta sequência

Jogador já tem mais de 100 jogos com a camisa alviverde e busca mais pelo clube paulista

PorRafaela CardosoSão Paulo (SP)
01/07/2026 06:45
Favorite o Lance! no Google
Felipe Anderson foi o destaque de Jacuipense x Palmeiras na Copa do Brasil(Foto: Guilherme Veiga/PxImages/FolhaPress)
Felipe Anderson em ação pelo Palmeiras (Foto: Guilherme Veiga/PxImages/FolhaPress)

O meia-atacante Felipe Anderson tem sua primeira marca importante com a camisa do Palmeiras para celebrar: 101 jogos disputados até aqui, completados contra o Junior Barranquilla-COL, no Nubank Parque, no último mês, ou seja, antes da pausa para a Copa do Mundo.

continua após a publicidade
  • Treino do Palmeiras na Academia de Futebol

    Palmeiras treina em dois períodos e confirma jogo-treino na intertemporada

    Palmeiras
    Há 10 horas
  • Mauricio e Gustavo Gómez celebram classificação do Paraguai na Copa do Mundo

    Festa paraguaia tem DNA do Palmeiras em classificação sobre a Alemanha

    Palmeiras
    Há 14 horas
  • Maurício, do Palmeiras, comemorando após converter penalidade em Manuel Neuer, da Alemanha, na Copa do Mundo

    Maurício, do Palmeiras, faz história com Paraguai e agita a web: ‘Vivi pra ver’

    Copa do Mundo 2026
    Há 1 dia

    • ➡️ Palmeiras treina em dois períodos e confirma jogo-treino na intertemporada

    Outros cinco jogadores do atual elenco já atingiram esses mesmo números: Gustavo Gómez têm mais de 300; Piquerez, mais de 200, e Murilo, Mauricio e Flaco López somam mais de 100.

    Apesar de não ser titular de Abel Ferreira, Felipe Anderson ganha oportunidades no decorrer das partidas. Ele celebrou o novo número pelo clube.

    continua após a publicidade

    - É uma alegria enorme, uma honra completar essa marca. Poucos jogadores conseguem isso, ficar tanto tempo no clube, fazer história, buscar títulos e eu estou muito feliz. Mostra um pouco da resiliência que tenho na minha carreira, gosto de deixar meu nome marcado por onde passo e é isso que eu vou fazer até o meu último dia aqui - disse o jogador.

    - Tenho muitas coisas para conquistar aqui ainda e não vou deixar de lutar todos os dias, treinar, me preparar e dar o melhor por essa camisa - falou o camisa 7.

    continua após a publicidade

    Felipe comentou ainda sobre a intertemporada e a oportunidade de intensificar a preparação visando o segundo semestre com a reta final das principais competições. Vale lembrar que o Palmeiras está forte nas três competições que disputa: é líder do Brasileirão e ainda está nas oitavas de final da Libertadores e também na Copa do Brasil.

    - Temos agora esse momento de preparação, isso é fundamental para voltarmos a mais de 100%. É fundamental voltar com todo o gás, como eu terminei a primeira parte do ano, fazendo alguns gols e encontrando meu futebol de novo. Então é daí para cima - completou Felipe Anderson.

    ➡️ Festa paraguaia tem DNA do Palmeiras em classificação sobre a Alemanha

    Felipe Anderson Palmeiras
    Felipe Anderson durante treinamento do Palmeiras. (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)
    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Treino do Palmeiras na Academia de Futebol
    PalmeirasPalmeiras treina em dois períodos e confirma jogo-treino na intertemporadaHá 10 horas
    O meia Galarza corre com os braços abertos para festejar o gol que marcou para o Paraguai na decisão por pênaltis contra a Alemanha
    Fora de CampoTorcida do Palmeiras pede ex-Vasco, destaque da Copa do Mundo: 'Para ontem'Há 13 horas
    Mauricio e Gustavo Gómez celebram classificação do Paraguai na Copa do Mundo
    PalmeirasFesta paraguaia tem DNA do Palmeiras em classificação sobre a AlemanhaHá 1 dia
    Gustavo Gómez, do Palmeiras, antes de jogo da Copa do Mundo
    Fora de CampoAtitude de Gustavo Gómez com Havertz viraliza: 'Parada sinistra'Há 1 dia
    Maurício, do Palmeiras, comemorando após converter penalidade em Manuel Neuer, da Alemanha, na Copa do Mundo
    Copa do Mundo 2026Maurício, do Palmeiras, faz história com Paraguai e agita a web: 'Vivi pra ver'Há 1 dia
    Vitor Roque e Paulinho durante treino do Palmeiras
    PalmeirasAinda sem retornos, Palmeiras segue atividades na intertemporada; saiba como foiHá 1 dia

    Mais LANCE!

    Mauricio, do Palmeiras, lamenta chance perdida pelo Paraguai (Foto: IMAGN IMAGES via Reuters/David Gonzales)
    Técnico do Paraguai diz por que Mauricio não é titular na Copa: 'Intensidade'
    O jogador Allan, da SE Palmeiras, durante treinamento, na Academia de Futebol.
    Palmeiras encara primeira semana completa de treinos após férias do elenco; saiba mais
    Flaco López, do Palmeiras, chuta a bola em jogo da Argentina na Copa do Mundo
    Flaco López vira assunto na Argentina após jogo na Copa: 'Uma pena'
    Facundo López posa ao lado de Lionel Messi após partida da Argentina
    Flaco López celebra estreia na Copa do Mundo ao lado de Messi: 'Sonho realizado'
    Dembelé corre de braços abertos em comemoração de gol da França
    PSG encosta no Real Madrid: veja artilharia por clubes da Copa do Mundo
    Honda domina a bola na partida entre Botafogo e Coritiba pelo Campeonato Brasileiro
    Do Japão para o Brasil: relembre os japoneses que atuaram no país do futebol
    Jhon Arias, do Palmeiras, em ação pela Colômbia
    Atuação de Jhon Arias contra Portugal repercute no exterior: 'Meu Deus'
    Jhon Arias e Cristiano Ronaldo durante partida da Copa do Mundo. Duelo válido pelo Grupo K.
    Destaque do Palmeiras ofusca Cristiano Ronaldo e Portugal na Copa
    Abel Ferreira, técnico do Palmeiras (Foto: Marina Uezima/Brazil Photo Press/Folhapress)
    Palmeiras começa a recuperar elenco com retornos da Copa e volta de Abel Ferreira
    Argentina se classificou com 100% de aproveitamento na Copa do Mundo. (Foto: Aric Becker / AFP)
    Chaveamento da Argentina vira piada entre torcedores: 'Palmeiras da Copa'
    Canobbio abre os braços em reclamação durante jogo do Uruguai
    Brasileirão na Copa do Mundo: quem avança e quem volta para casa?
    Treino do Palmeiras na Academia de Futebol
    Jogadores do Palmeiras participam de coletivo na Academia; Vitor Roque segue cronograma
    Dupla dá adeus à Copa e deve ser a primeira a se reapresentar ao Palmeiras