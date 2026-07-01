Felipe Anderson celebra marca importante pelo Palmeiras e projeta sequência Jogador já tem mais de 100 jogos com a camisa alviverde e busca mais pelo clube paulista

O meia-atacante Felipe Anderson tem sua primeira marca importante com a camisa do Palmeiras para celebrar: 101 jogos disputados até aqui, completados contra o Junior Barranquilla-COL, no Nubank Parque, no último mês, ou seja, antes da pausa para a Copa do Mundo.

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Outros cinco jogadores do atual elenco já atingiram esses mesmo números: Gustavo Gómez têm mais de 300; Piquerez, mais de 200, e Murilo, Mauricio e Flaco López somam mais de 100.

Apesar de não ser titular de Abel Ferreira, Felipe Anderson ganha oportunidades no decorrer das partidas. Ele celebrou o novo número pelo clube.

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- É uma alegria enorme, uma honra completar essa marca. Poucos jogadores conseguem isso, ficar tanto tempo no clube, fazer história, buscar títulos e eu estou muito feliz. Mostra um pouco da resiliência que tenho na minha carreira, gosto de deixar meu nome marcado por onde passo e é isso que eu vou fazer até o meu último dia aqui - disse o jogador.

- Tenho muitas coisas para conquistar aqui ainda e não vou deixar de lutar todos os dias, treinar, me preparar e dar o melhor por essa camisa - falou o camisa 7.

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Felipe comentou ainda sobre a intertemporada e a oportunidade de intensificar a preparação visando o segundo semestre com a reta final das principais competições. Vale lembrar que o Palmeiras está forte nas três competições que disputa: é líder do Brasileirão e ainda está nas oitavas de final da Libertadores e também na Copa do Brasil.

- Temos agora esse momento de preparação, isso é fundamental para voltarmos a mais de 100%. É fundamental voltar com todo o gás, como eu terminei a primeira parte do ano, fazendo alguns gols e encontrando meu futebol de novo. Então é daí para cima - completou Felipe Anderson.

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