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No Palmeiras, Giay valoriza experiência com a Argentina e elogia Flaco López

Lateral-direito comentou o período ao lado da seleção argentina e destacou a dedicação do companheiro de clube

PorRafaela CardosoSão Paulo (SP)
03/07/2026 06:30
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Agustín Giay e Flaco López, do Palmeiras na Seleção da Argentina
Agustín Giay e Flaco López, do Palmeiras (Foto: Reprodução/Instagram)

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O lateral-direito Giay retornou ao Palmeiras no meio desta semana após passar a primeira fase da Copa do Mundo com a Seleção Argentina. O jogador não foi convocado para disputar o Mundial, mas estava na preparação do torneio e na pré-lista, além de ter participado dos amistosos contra Honduras e Islândia.

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    Ao retornar dos Estados Unidos, Giay falou sobre a experiência que teve com seu país e também comentou a torcida pelos companheiros, especialmente por Flaco López, representante do Verdão no elenco argentino, e que vem recebendo sondagens de clubes do exterior.

    — Feliz por essa experiência, foram dias muito bonitos, semanas que desfrutei muito. Foram momentos lindos compartilhar, treinamentos e o dia a dia com jogadores desta classe, os últimos campeões do mundo. Foi um orgulho, tive a possibilidade de jogar dois jogos que foram muito bons para mim e para a seleção na preparação — celebrou Giay.

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    — Estou em contato com o Flaco, seguimos falando, temos uma relação muito boa e nos falamos quase todos os dias. Ontem cheguei aqui no clube e ligamos para ele. Feliz por ele também, que outro dia teve a possibilidade de jogar e está desfrutando muito. É um lugar muito especial e ele merece muito — afirmou o argentino.

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    O companheiro argentino afirmou que Flaco está "muito bem" com a seleção e que está sempre "preparado para jogar".

    — É um cara que sempre está preparado para jogar. Já teve essa oportunidade, aproveitou os minutos que recebeu. Sabendo que joga em uma posição muito difícil, a Argentina tem dois caras na frente que são os melhores do mundo. Então, acho que ele tem de desfrutar desse momento, dessa experiência e, claro, está vivendo um sonho — finalizou Giay.

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    Flaco pode deixar o Palmeiras

    O jogador, que vem recebendo sondagens para deixar o Palmeiras, falou sobre seu futuro no final de maio, antes da parada para o Mundial. Após o torneio de seleções, Flaco vai avaliar o que é melhor para seu futuro e também para o Palmeiras.

    — Eu acho que meu maior desejo é continuar desfrutando do futebol, que é o que estou fazendo agora. Agora só consigo pensar na seleção, já quero estar lá com meus companheiros, desfrutando e vestindo a camisa. Depois da Copa, vamos ver o que será melhor para o meu futuro e para o Palmeiras também. Seja aqui ou em outro lugar, desfrutar ao máximo do futebol é o que eu quero — disse o argentino, na ocasião.

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