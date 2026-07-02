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Amistosos, lesionados e mercado: como o Palmeiras se prepara para retorno do Brasileirão

Verdão vem trabalhando forte durante a Copa do Mundo para retornar às competições oficiais em alta

PorRafaela CardosoSão Paulo (SP)
02/07/2026 06:15
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Abel Ferreira comanda o Palmeiras contra o Junior Barranquilla (Foto: Roberto Casimiro /Fotoarena/Folhapress)
Abel Ferreira, técnico do Palmeiras (Foto: Roberto Casimiro /Fotoarena/Folhapress)

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A 22 dias do retorno no Brasileirão, o Palmeiras segue forte em sua intertemporada durante a Copa do Mundo. Após um período de pouco mais de três semanas de férias, o elenco já passou por exames médicos de rotina e se prepara para voltar às competições em breve. Durante este período sem jogos oficiais, a equipe de Abel Ferreira programou jogos-treinos na Academia de Futebol.

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    • O próximo desafio do Palmeiras no Nacional está marcado para o dia 23 de julho, contra o Coritiba, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Couto Pereira, pela 19ª rodada. Além disso, o clube está nas oitavas de final da Libertadores e da Copa do Brasil.

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    Amistosos do Palmeiras

    O Palmeiras realizou seu primeiro jogo-treino nesta pausa para a Copa do Mundo nesta quarta-feira (1°), quando goleou o Mauaense por 6 a 0, na Academia de Futebol. Os gols foram de Paulinho (duas vezes), Heittor, Riquelme Fillipi, Luighi e Allan.

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    • O Verdão tem mais um jogo-treino agendado para este sábado (4), quando enfrenta o Primavera, também na Academia de Futebol.

    Lesionados no retorno aos torneios

    No retorno ao Brasileirão, o Palmeiras tem apenas um jogador entregue ao departamento médico neste momento: o lateral-esquerdo Jefté, que passou por cirurgia no joelho no mês passado e deve perder o restante da temporada. Isso porque Vitor Roque, que operou o tornozelo esquerdo, já está em processo de recuperação e a tendência é que o camisa 9 esteja à disposição da comissão técnica quando o Brasileirão retornar.

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    Paulinho e Vitor Roque treinam na Academia de Futebol do Palmeiras
    (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

    Mercado do Verdão

    O Palmeiras contratou um único reforço até agora para esta janela de transferências, que ainda abrirá no dia 20 de julho: o zagueiro Alexander Barboza. A diretoria tinha o plano de contratar um defensor e viu no ex-botafoguense uma ótima oportunidade de aumentar seu elenco de forma inteligente no segundo semestre.

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    A tendência é que o principal reforço agora seja a manutenção do elenco, já que a diretoria entende que tem um elenco interessante e forte até a reta final da temporada. Agora, com a chegada de Barboza, de 31 anos, o planejamento é que, se chegar mais algum atleta, será alguém bem pontual e não para apenas aumentar o elenco.

    O volante Danilo, Cria da Academia e que está, atualmente, no Botafogo e disputando a Copa do Mundo pela Seleção Brasileira, ainda é monitorado. O jovem é visto com bons olhos e atua em uma posição em que o Palmeiras acredita que seja interessante contar com mais um nome de peso.

    Neste momento, internamente se entende que a prioridade será a manutenção de nomes importantes e titulares do time, como os de Flaco López e Allan, alvos visados pelo mercado exterior.

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    Alexander Barboza durante treino do Palmeiras
    (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

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