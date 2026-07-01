Com dois de Paulinho, Palmeiras goleia o Mauaense em primeiro jogo-treino Verdão tem mais um jogo-treino ainda nesta semana de intertemporada, confira

Sob o comando de Abel Ferreira, que retornou aos trabalhos, o Palmeiras goleou o Mauaense por 6 a 0, na tarde desta quarta-feira (1°), na Academia de Futebol, no primeiro jogo-treino desta semana. Os gols foram de Paulinho marcou dois (veja o vídeo abaixo), Heittor, Riquelme Fillipi, Luighi e Allan.

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Depois do amistoso, o português falou sobre a atuação de seus comandados e falou sobre a filosofia de apostar na formação de jovens atletas. Alguns foram, inclusive, às redes nesta tarde.

– O Palmeiras, em passado recente, tem essa filosofia de apostar nessa formação de jogadores, temos um elemento na comissão que trabalha quase diretamente com o treinador da base e o JP Sampaio. É mais uma forma de conhecer esses jovens jogadores, ele também treinam conosco no dia a dia e temos quatro jogadores fixos na equipe principal. É importante para o clube a nível esportivo e financeiro, essa mistura entre experiência e juventude é fundamental – disse.

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– Tenho um carinho muito grande por esses jovens jogadores, a responsabilidade e peso dos profissionais é diferente. As vezes peço ao torcedor para que tenha paciência e carinho com esses jogadores, mas o futebol é isso. Crítica, elogio, erro e acerto. É importante que eles tem uma mente tranquila para atingir os objetivos – finalizou Abel Ferreira.

O Verdão tem mais um jogo-treino agendado para este sábado (4), quando enfrenta o Primavera, também na Academia de Futebol.

Escalação do Palmeiras no primeiro tempo

Carlos Miguel; Khellven, Bruno Fuchs, Koné e André Lucas; Larson (Coutinho) e Andreas Pereira; Erick Belé, Victor Gabriel, Paulinho (Eduardo) e Heittor.

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Escalação do Palmeiras no segundo tempo

Kaique (Marcelo Lomba); João Gabriel, Murilo, Benedetti e Arthur; Luis Pacheco, Allan e Felipe Anderson; Felipe Teresa, Riquelme e Luighi.