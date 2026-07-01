Abel Ferreira, Giay e Marlon Freitas retornam ao Palmeiras; saiba como foi a atividade Treinador comandou a primeira atividade do elenco durante a Copa do Mundo; time se prepara para jogo-treino nesta tarde

O Palmeiras contou com o retorno do técnico Abel Ferreira e mais dois jogadores para o treinamento desta quarta-feira (1°), na Academia de Futebol, para dar sequência à intertemporada visando o segundo semestre do calendário nacional. No período da tarde, às 15h (de Brasília), o elenco disputa o primeiro jogo-treino desse período de preparação, contra o Mauaense – a atividade será transmitida ao vivo pela TV Palmeiras.

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O volante Marlon Freitas, liberado dos primeiros treinos por questão familiar, e o lateral-direito Giay, convocado à Seleção Argentina na preparação para a Copa do Mundo, juntaram-se ao grupo alviverde e realizaram exames médicos e avaliações funcionais com o Núcleo de Saúde e Performance (NSP).

No campo, o técnico Abel Ferreira e sua comissão orientaram posicionamento nas bolas paradas ofensivas e defensivas.

Agora, o elenco se prepara para o jogo-treino. A próxima partida oficial será contra o Coritiba, no dia 23 de julho, às 21h30, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba, pela 19ª rodada do Brasileirão. Além disso, o clube está nas oitavas de final da Libertadores e da Copa do Brasil.

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A dupla uruguaia, que estava com a seleção de seu país para a disputa da Copa do Mundo, ganhou uns dias a mais de descanso após a eliminação no torneio. O lateral-esquerdo e o volante não chegaram a entrar em campo na primeira fase do Mundial, mas ganharam uma folguinha e têm previsão de retorno até o final desta semana.

Sendo assim, na semana que vem, o Palmeiras contará com todos os jogadores, com exceção dos que estão na Copa, para os treinamentos da intertemporada.

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