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Abel Ferreira, Giay e Marlon Freitas retornam ao Palmeiras; saiba como foi a atividade

Treinador comandou a primeira atividade do elenco durante a Copa do Mundo; time se prepara para jogo-treino nesta tarde

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
01/07/2026 14:07
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Abel Ferreira comanda treino do Palmeiras
Abel Ferreira comanda treino do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

O Palmeiras contou com o retorno do técnico Abel Ferreira e mais dois jogadores para o treinamento desta quarta-feira (1°), na Academia de Futebol, para dar sequência à intertemporada visando o segundo semestre do calendário nacional. No período da tarde, às 15h (de Brasília), o elenco disputa o primeiro jogo-treino desse período de preparação, contra o Mauaense – a atividade será transmitida ao vivo pela TV Palmeiras.

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    O volante Marlon Freitas, liberado dos primeiros treinos por questão familiar, e o lateral-direito Giay, convocado à Seleção Argentina na preparação para a Copa do Mundo, juntaram-se ao grupo alviverde e realizaram exames médicos e avaliações funcionais com o Núcleo de Saúde e Performance (NSP).

    No campo, o técnico Abel Ferreira e sua comissão orientaram posicionamento nas bolas paradas ofensivas e defensivas.

    Agora, o elenco se prepara para o jogo-treino. A próxima partida oficial será contra o Coritiba, no dia 23 de julho, às 21h30, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba, pela 19ª rodada do Brasileirão. Além disso, o clube está nas oitavas de final da Libertadores e da Copa do Brasil.

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    Sendo assim, na semana que vem, o Palmeiras contará com todos os jogadores, com exceção dos que estão na Copa, para os treinamentos da intertemporada.

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