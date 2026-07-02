Giay e Marlon treinam pela primeira vez, e Palmeiras atualiza situação de Vitor Roque Dupla se reapresentou depois do restante do elenco e deu início aos trabalhos com a comissão de Abel Ferreira

O Palmeiras deu sequência às atividades técnicas nesta quinta-feira (2), na Academia de Futebol, em continuação à intertemporada nesta pausa para a Copa do Mundo. O técnico Abel Ferreira contou com novidades no trabalho.

continua após a publicidade

➡️ STJD marca julgamento de recursos de jogadores do Palmeiras

O lateral-direito Giay e o volante Marlon Freitas treinaram com o elenco pela primeira vez desde a reapresentação do elenco, na semana passada. Ambos se reapresentaram na quarta-feira (1°), quando realizaram exames médicos e trabalhos individuais.

Já o atacante Vitor Roque avançou em sua recuperação de cirurgia no tornozelo esquerdo e participou do aquecimento e de parte do trabalho junto ao elenco. O camisa 9 estava seguindo um cronograma individual sob os cuidados do Núcleo de Saúde e Performance do clube. A expectativa é que o jogador esteja à disposição quando o Brasileirão retornar, no final do mês.

continua após a publicidade

Depois de um trabalho posicional de circulação e finalizações, o técnico Abel Ferreira e sua comissão orientaram um trabalho específico com o gramado dividido verticalmente e objetivos pré-determinados.

➡️ Amistosos, lesionados e mercado: como o Palmeiras se prepara para retorno do Brasileirão

Jogo-treino do Palmeiras

O Verdão tem mais um jogo-treino agendado para este sábado (4), quando enfrenta o Primavera, também na Academia de Futebol.

Na quarta-feira (1°), o Verdão realizou seu primeiro jogo-treino nesta pausa para a Copa do Mundo, quando goleou o Mauaense por 6 a 0, na Academia de Futebol. Os gols foram de Paulinho (duas vezes), Heittor, Riquelme Fillipi, Luighi e Allan.

continua após a publicidade

(Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)



