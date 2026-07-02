STJD marca julgamento de recursos de jogadores do Palmeiras Allan e Alexander Barboza foram punidos em junho, e clube paulista tenta reduzir ganchos nesta sexta-feira (3)

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) marcou para esta sexta-feira (3), a partir das 9h30 (de Brasília), o julgamento dos recursos envolvendo o meia-atacante Allan e o zagueiro Alexander Barboza, do Palmeiras. O clube paulista havia entrado com pedido há algumas semanas e aguardava pela data.

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O caso do defensor é referente a expulsão quando ainda era jogador do Botafogo, na partida contra o Flamengo, em 14 de março. Baboza foi enquadrado no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que cita "qualquer violação à ética esportiva" e pegou dois jogos de suspensão, sendo que já cumpriu um de forma automática.

Após ser expulso naquela ocasião, Barboza proferiu as seguintes palavras contra o árbitro Anderson Daronco, relato na súmula da partida: "Tu és um desastre. Um cagão. Não foi falta".

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O STJD suspendeu o zagueiro três meses depois do ocorrido, em 12 de junho, quando Barboza já tinha sido anunciado como reforço do Palmeiras para o segundo semestre deste ano.

Já Allan foi punido com dois jogos de suspensão, sendo enquadrado no artigo 254, que julga casos de conduta violenta. O palmeirense foi expulso na partida contra a Chapecoense, o último duelo do Verdão antes da paralisação da Copa do Mundo, no dia 31 de maio.

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Caso as penas sejam reduzidas, Barboza poderá estrear pelo Palmeiras contra o Coritiba, no dia 23 de julho, no Couto Pereira, o primeiro jogo da equipe depois do Mundial. Allan, por sua vez, precisará cumprir a suspensão automática nesta partida, mas, caso não tenha diminuição de gancho, o meia-atacante será desfalque também contra o Atlético-MG.

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Allan, do Palmeiras, contra a Chapecoense (Foto: Yuri Murakami/f2.8 news/Folhapress)



