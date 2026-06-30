Palmeiras treina em dois períodos e confirma jogo-treino na intertemporada Verdão segue com preparação intensa durante a Copa do Mundo e tem jogo-treino contra o Mauaense nesta quarta-feira (1°)

O Palmeiras deu sequência à intertemporada e treinou em dois períodos nesta terça-feira (30), na Academia de Futebol. Para agregar atividades nestes período de Copa do Mundo sem confrontos oficiais, o Verdão fará um jogo-treino nesta quarta-feira (1°), contra o Mauaense, no centro de treinamento alviverde.

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Pela manhã, o elenco realizou trabalhos técnicos de passe e marcação com toques limitados na bola, além de enfrentamentos no último terço do campo. À tarde, a comissão comandou um exercício com três times e objetivos de construção e transição, entre outros aspectos do jogo.

Além do jogo-treino na parte da tarde, o Verdão também treinará pela manhã. Líder do Campeonato Brasileiro, o clube volta a campo pela competição nacional no dia 23 de julho, às 21h30 (de Brasília), contra o Coritiba, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba, pela 19ª rodada do Brasileirão.

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Jogadores e Abel ainda não retornaram ao Palmeiras

O Palmeiras ainda realiza as atividades sem os retornos de Abel Ferreira, Marlon Freitas, Giay e os uruguaios eliminados da Copa do Mundo. Ainda sem data oficial para cada profissional, todos são aguardados até o final desta semana.

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(Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)



