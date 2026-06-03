Convocados do Palmeiras iniciam preparação, e titular corre por vaga na Copa

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Os sete jogadores do Palmeiras convocados para a Copa do Mundo já iniciaram o período de preparação com suas respectivas seleções. O torneio começa no dia 11 de junho, com o duelo entre México e África do Sul.

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O departamento médico do Palmeiras, com o auxílio das seleções, irá monitorar as condições físicas dos atletas, mas não terá ingerência na preparação durante o período. O processo servirá para mapear o estado de cada jogador e elaborar os protocolos de reintegração e adaptação quando eles retornarem às atividades na Academia de Futebol.

Para os jogadores convocados, o Palmeiras também disponibilizou materiais de apoio para o período com as seleções. Entre eles está um kit de cuidados com os pés, desenvolvido pela podóloga Rosangela Rêgo, integrante do departamento de saúde do clube.

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Já Giay segue com o futuro incerto. O lateral-direito foi chamado por Lionel Scaloni para integrar a preparação da Argentina devido a problemas físicos na posição, mas está na lista de 26 selecionados para a Copa.

Caso os laterais convocados Molina, do Atlético de Madrid, e Montiel, do River Plate, não agravem os problemas musculares, Giay não disputará a competição. A Argentina fará dois amistosos, contra Honduras e Islândia, seleções que não estão classificadas para a Copa do Mundo, antes da estreia diante da Argélia, no dia 16 de junho.

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A principal missão de Giay neste momento é se adaptar aos treinamentos e ao estilo de jogo da seleção, já de olho no próximo ciclo de Copa, que inclui as Eliminatórias e outras competições sul-americanas. Atualmente com 22 anos, o lateral terá 26 na próxima edição do Mundial.

Giay durante partida do Palmeiras (Foto: Rodrigo BUENDIA/AFP)

Convocados do Palmeiras

Argentina: Flaco López Colômbia: Jhon Arias Paraguai: Gustavo Gómez, Mauricio e Ramón Sosa Uruguai: Piquerez e Emiliano Martínez

Logísitica do Palmeiras durante a pausa para a Copa

Após a vitória por 1 a 0 sobre a Chapecoense, no último domingo, o elenco do Palmeiras recebeu três semanas de folga e retorna aos treinamentos apenas na noite do dia 21 de junho, na Academia de Futebol, quando iniciará a bateria de exames.

Durante o período sem atividades presenciais, os jogadores seguirão uma programação remota elaborada pelo Núcleo de Saúde e Performance (NSP). Vitor Roque, por sua vez, fará trabalho presencial no CT para finalizar a recuperação da cirurgia no tornozelo esquerdo.

Conforme antecipado pelo Lance!, o atacante estará à disposição da comissão técnica já no primeiro compromisso do Palmeiras após a pausa para a Copa do Mundo.

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